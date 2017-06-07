В День России схема движения городского транспорта в Ростове будет изменена
12 июня в День России схема движения городского общественного транспорта претерпит существенные изменения, сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт».
12 июня в День России схема движения городского общественного транспорта претерпит существенные изменения, сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт».
Так, маршруты № 3, 3А, 7, 67, 98 будут работать:
— с 8 до 14 часов по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Ворошиловский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях.
— с 14 до 23 часов по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Кировский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях.
Маршруты № 55-МТ, 80-МТ, 98-МТ:
— с 8 до 23 часов по схеме: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Шолохова — ул. 14-я Линия — ул. Советсткая и далее по маршрутам следования в обоих направлениях.
Троллейбусный маршрут № 1 с 8 до 23 часов будет работать по схеме маршрута № 5 (пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — Сельмаш).
Троллейбусные маршруты № 2, 22 с 6.00 до 24.00 будет осуществляться по укороченной схеме до пл. Свободы от конечных ул. 35-я линия и Александровка соответственно.
Для вывоза населения после проведения праздничных мероприятий будет выделен дополнительный подвижной состав.
АВТОБУСЫ.
1 мкр. Суворовский — Ц. Рынок — 1 ед.
3 Гл. ЖДВ — Лесничество — 3 ед.
3А Гл. ЖДВ — Обл. туб. больница — 3 ед.
4 Ц. Рынок — ГПЗ-10 — 2 ед.
5 Сельмаш — Ц. Рынок — 2 ед.
6 Ц. Рынок — Обл. больница — 2 ед.
7 Гл. ЖДВ — Можайская — 2 ед.
9 Переезд — Ц. Рынок — 2 ед.
16 ВОС — Ц. Рынок — 2 ед.
22 В. Темерник — Ц. Рынок — В. Темерник — 2 ед.
26 Ц. Рынок — мкр. Левенцовский — 1 ед.
34 ГПЗ-10 — Ц. Рынок — 2 ед.
42 Филиал час.завода — Ц. Рынок — 2 ед.
45 ул. Стартовая — Ц. Рынок — ул. Стартовая — 2 ед.
47 ул. Стартовая — Ц. Рынок — Стартовая — 4 ед.
49 Стройгородок — Ц. Рынок — 2 ед.
51 Мечникова — Ц. Рынок — Мечникова — 1 ед.
54 Темерник — пос. Александровка — 4 ед.
58 Сельмаш — Ц. Рынок — 3 ед.
65 Институт сервиса — Ц. Рынок — 4 ед.
67 Мкр. Левенцовский — Сельмаш — 3 ед.
70 Гл. ЖДВ — Кирпичный — 1 ед.
71 Ц. Рынок — мкр. Левенцовский — 2 ед.
78 В. Темерник — Ц. Рынок — 5 ед.
80 Александровка — Гл. ЖДВ — 2 ед.
83 В. Темерник — Ц. Рынок — В. Темерник — 2 ед.
90 Днепровский — Ц. Рынок — 3 ед.
99 Стройгородок — Ц. Рынок — 5 ед.
Всего 69.
ТРОЛЛЕЙБУСЫ.
2 Гл. ЖДВ — ул. 35-я Линия — 1 ед.
5 ЖДВ — пр. Сельмаш — 2 ед.
Всего 3.
ТРАМВАИ.
7 Ц. Рынок — Чукотская — 1 ед.