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17:46 (мск), источник: Деловое сообщество

В День России схема движения городского транспорта в Ростове будет изменена

12 июня в День России схема движения городского общественного транспорта претерпит существенные изменения, сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт».

Так, маршруты № 3, 3А, 7, 67, 98 будут работать:

— с 8 до 14 часов по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Ворошиловский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

— с 14 до 23 часов по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Кировский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Маршруты № 55-МТ, 80-МТ, 98-МТ:

— с 8 до 23 часов по схеме: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Шолохова — ул. 14-я Линия — ул. Советсткая и далее по маршрутам следования в обоих направлениях.

Троллейбусный маршрут № 1 с 8 до 23 часов будет работать по схеме маршрута № 5 (пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — Сельмаш).

Троллейбусные маршруты № 2, 22 с 6.00 до 24.00 будет осуществляться по укороченной схеме до пл. Свободы от конечных ул. 35-я линия и Александровка соответственно.

Для вывоза населения после проведения праздничных мероприятий будет выделен дополнительный подвижной состав.

АВТОБУСЫ.

1 мкр. Суворовский — Ц. Рынок — 1 ед.

3 Гл. ЖДВ — Лесничество — 3 ед.

3А Гл. ЖДВ — Обл. туб. больница — 3 ед.

4 Ц. Рынок — ГПЗ-10 — 2 ед.

5 Сельмаш — Ц. Рынок — 2 ед.

6 Ц. Рынок — Обл. больница — 2 ед.

7 Гл. ЖДВ — Можайская — 2 ед.

9 Переезд — Ц. Рынок — 2 ед.

16 ВОС — Ц. Рынок — 2 ед.

22 В. Темерник — Ц. Рынок — В. Темерник — 2 ед.

26 Ц. Рынок — мкр. Левенцовский — 1 ед.

34 ГПЗ-10 — Ц. Рынок — 2 ед.

42 Филиал час.завода — Ц. Рынок — 2 ед.

45 ул. Стартовая — Ц. Рынок — ул. Стартовая — 2 ед.

47 ул. Стартовая — Ц. Рынок — Стартовая — 4 ед.

49 Стройгородок — Ц. Рынок — 2 ед.

51 Мечникова — Ц. Рынок — Мечникова — 1 ед.

54 Темерник — пос. Александровка — 4 ед.

58 Сельмаш — Ц. Рынок — 3 ед.

65 Институт сервиса — Ц. Рынок — 4 ед.

67 Мкр. Левенцовский — Сельмаш — 3 ед.

70 Гл. ЖДВ — Кирпичный — 1 ед.

71 Ц. Рынок — мкр. Левенцовский — 2 ед.

78 В. Темерник — Ц. Рынок — 5 ед.

80 Александровка — Гл. ЖДВ — 2 ед.

83 В. Темерник — Ц. Рынок — В. Темерник — 2 ед.

90 Днепровский — Ц. Рынок — 3 ед.

99 Стройгородок — Ц. Рынок — 5 ед.

Всего 69.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ.

2 Гл. ЖДВ — ул. 35-я Линия — 1 ед.

5 ЖДВ — пр. Сельмаш — 2 ед.

Всего 3.

ТРАМВАИ.

7 Ц. Рынок — Чукотская — 1 ед.

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