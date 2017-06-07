В Гвардейске выясняют, почему из кранов течёт ржавая вода

Горожане жалуются на перебои с водоснабжением с января 2017 года. По их словам, из кранов в квартирах в разных районах города потекла коричневая вода. Такого плохого качества воды, которую подают жильцам под видом питьевой, не было давно.

Директор МУП «Чистая вода» Сергей Ермаков пояснил, что грязная вода течёт потому, что проводится плановая прочистка водозаборных скважин. Давление же воды на выходе соответствует норме и составляет 3,5 атмосферы.

Было высказано мнение, что причина слабого напора воды — старые трубы в домах советской постройки. С этим категорически не соглашались руководители управляющих компаний.

Перебои с водоснабжением в городе случались и раньше. Часть водопроводной системы работает ещё с довоенного времени, а строительство станции обезжелезивания кардинально ситуацию не изменило, ведь чистая вода потекла по старым трубам. Поэтому четыре года назад местная администрация приняла решение о поэтапной замене водоводов в Гвардейске. В 2016 году были завершены работы по реконструкции сетей водоснабжения города. Общая стоимость работ составила 26 млн 962 тыс. рублей.

По итогам рейда глава администрации дал поручение управлению ЖКХ понять, почему в некоторых домах вновь появилась ржавая вода со слабым напором, и определить пути решения проблемы.