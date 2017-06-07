Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Врач-диетолог назвал единственное, что надо убрать из рациона
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Глюкоза опубликовала фото с разбитой губой и синяками - СМИ
Табаков и другие клиенты банка лишились миллионов
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
15Последствия урагана в Москве
19:11 (мск), источник: Клопс.ru

В Гвардейске выясняют, почему из кранов течёт ржавая вода

Глава администрации Гвардейска Максим Коломиец провёл совещание по нормализации подачи и качества воды жителям города. Об этом сообщается на сайте Гвардейского городского округа.

Источник: Клопс.ru

Горожане жалуются на перебои с водоснабжением с января 2017 года. По их словам, из кранов в квартирах в разных районах города потекла коричневая вода. Такого плохого качества воды, которую подают жильцам под видом питьевой, не было давно.

Директор МУП «Чистая вода» Сергей Ермаков пояснил, что грязная вода течёт потому, что проводится плановая прочистка водозаборных скважин. Давление же воды на выходе соответствует норме и составляет 3,5 атмосферы.

Было высказано мнение, что причина слабого напора воды — старые трубы в домах советской постройки. С этим категорически не соглашались руководители управляющих компаний.

Перебои с водоснабжением в городе случались и раньше. Часть водопроводной системы работает ещё с довоенного времени, а строительство станции обезжелезивания кардинально ситуацию не изменило, ведь чистая вода потекла по старым трубам. Поэтому четыре года назад местная администрация приняла решение о поэтапной замене водоводов в Гвардейске. В 2016 году были завершены работы по реконструкции сетей водоснабжения города. Общая стоимость работ составила 26 млн 962 тыс. рублей.

По итогам рейда глава администрации дал поручение управлению ЖКХ понять, почему в некоторых домах вновь появилась ржавая вода со слабым напором, и определить пути решения проблемы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 "Включай, Жора": как чиновники проверяли готовность пляжей к купальному сезону (фото)
В Калининграде завершили монтаж покрытия кровли на стадионе к ЧМ-2018
"Включай, Жора": как чиновники проверяли готовность пляжей к купальному сезону (фото)
Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов
Трамп выбрал кандидата на пост нового директора ФБР
В самолете ВВС Мьянмы находились 122 человека, включая 15 детей
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Слушания по реновации в Госдуме: что уже известно
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь