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19:06 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде откроется Центр выдачи паспортов болельщиков

8 июня в Калининграде начнет работу Центр выдачи паспортов болельщиков.

Он будет располагаться в Морском бизнес-центре.

Калининград станет шестым городом, где открыты такие центры после Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи и Краснодара.

Паспорт болельщика (FAN ID) — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков и выдается бесплатно. Такую карту должен получить каждый болельщик после приобретения билета на матч Кубка Конфедераций 2017 или Чемпионат мира 2018. FAN ID в совокупности с входным билетом обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. В данный момент оформляются и выдаются паспорта болельщиков для посещения матчей Кубка Конфедераций 2017 года.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства FAN ID дает право безвизового въезда в течение 10 дней до проведения первого матча Кубка Конфедераций — 2017 и 10 дней после последнего матча этого турнира.

FAN ID решает сразу несколько задач, главная из которых — обеспечение максимального комфорта и удобства для всех участников и зрителей в период проведения мероприятий Кубка Конфедераций FIFA 2017 года при прохождении соответствующих процедур безопасности.

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