Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Путин ответил, что бы сделал, окажись в одном душе с геем
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
СМИ: Олег Табаков лишился 677 миллионов рублей
СМИ: Бузова пришла на свадьбу в откровенном наряде
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли крупные потери – СМИ
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
9Теракт в Манчестере
17:23 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии арестовали начальника инспекции УФСИН за убийство пенсионера

Сегодня, 7 июня, по ходатайству следователя следкома суд принял решение о заключении под стражу 56-летнего начальника уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) УФСИН России по РБ Владимира Шумило, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, сообщение о данном преступлении, совершенном вечером 4 июня, было опубликовано следкомом накануне. Как следует из материалов дела, 56-летний начальник УИИ, оказавшись в гостях в доме своего 67-летнего знакомого в поселке Верный в Иглинском районе, во время совместного употребления спиртного внезапно из-за личных неприязненных отношений избил ногами хозяина и скрылся с места происшествия. Пострадавший мужчина от полученных травм вскоре скончался.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Режиссер нашумевшего спектакля «Калигула»: «Я не понимаю логики отбора спектаклей на фестиваль «Туганлык»
Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов
Трамп выбрал кандидата на пост нового директора ФБР
Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь