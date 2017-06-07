В Башкирии арестовали начальника инспекции УФСИН за убийство пенсионера
Сегодня, 7 июня, по ходатайству следователя следкома суд принял решение о заключении под стражу 56-летнего начальника
Сегодня, 7 июня, по ходатайству следователя следкома суд принял решение о заключении под стражу 56-летнего начальника
Напомним, сообщение о данном преступлении, совершенном вечером 4 июня, было опубликовано следкомом накануне. Как следует из материалов дела, 56-летний начальник УИИ, оказавшись в гостях в доме своего 67-летнего знакомого в поселке Верный в Иглинском районе, во время совместного употребления спиртного внезапно
В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.