В Башкирии арестовали начальника инспекции УФСИН за убийство пенсионера

Напомним, сообщение о данном преступлении, совершенном вечером 4 июня, было опубликовано следкомом накануне. Как следует из материалов дела, 56-летний начальник УИИ, оказавшись в гостях в доме своего 67-летнего знакомого в поселке Верный в Иглинском районе, во время совместного употребления спиртного внезапно из-за личных неприязненных отношений избил ногами хозяина и скрылся с места происшествия. Пострадавший мужчина от полученных травм вскоре скончался.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.