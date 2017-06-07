В Башкирии ушел из жизни легендарный народный певец

Накануне, 6 июня, скончался знаменитый башкирский сказитель и певец, а также ветеран Великой Отечественной войны. Мухаметьян Казакбаев ушел из жизни в возрасте 94 лет.

Легендарный артист являлся одним из самобытных представителей башкирской традиционной исполнительской школы, сообщает ИА «Башинформ». В его репертуаре было под сотню фольклорных произведений: «Шагибарак», «Шафик», «Кагарманкантон» и другие.