В Башкирии ушел из жизни легендарный народный певец
Мухаметьяну Казакбаеву было 94 года.
Мухаметьяну Казакбаеву было 94 года.
Накануне, 6 июня, скончался знаменитый башкирский сказитель и певец, а также ветеран Великой Отечественной войны. Мухаметьян Казакбаев ушел из жизни в возрасте 94 лет.
Легендарный артист являлся одним из самобытных представителей башкирской традиционной исполнительской школы, сообщает ИА «Башинформ». В его репертуаре было под сотню фольклорных произведений: «Шагибарак», «Шафик», «Кагарманкантон» и другие.
Мухаметьян Казакбаев принимал участие во Всемирном фольклорном фестивале «Вашшои» в Японии, является лауреатом Республиканского праздника народного искусства «Дни Юмабая Исянбаева», обладателем