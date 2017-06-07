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17:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии ушел из жизни легендарный народный певец

Мухаметьяну Казакбаеву было 94 года.

Накануне, 6 июня, скончался знаменитый башкирский сказитель и певец, а также ветеран Великой Отечественной войны. Мухаметьян Казакбаев ушел из жизни в возрасте 94 лет.

Легендарный артист являлся одним из самобытных представителей башкирской традиционной исполнительской школы, сообщает ИА «Башинформ». В его репертуаре было под сотню фольклорных произведений: «Шагибарак», «Шафик», «Кагарманкантон» и другие.

Мухаметьян Казакбаев принимал участие во Всемирном фольклорном фестивале «Вашшои» в Японии, является лауреатом Республиканского праздника народного искусства «Дни Юмабая Исянбаева», обладателем Гран-при Республиканского радиоконкурса «Башкирская народная песня». А, кроме того, нельзя забывать и его службу родине — Мухаметьян Казакбаев является кавалером ордена Отечественной войны 2-й степени.

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