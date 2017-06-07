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19:09 (мск), источник: Мослента

Ранившего подростка на детской площадке в Москве полицейского арестовали

Конфликт произошел 24 мая на севере столицы.

Источник: РИА "Новости"

Бывший сотрудник правоохранительных органов, ранивший ножом подростка в ходе конфликта на детской площадке на севере Москвы, взят под стражу. Об этом в среду, 7 июня, сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

Накануне в главном управлении МВД России по Москве сообщили, что по итогам проведенной проверки мужчина был уволен из органов внутренних дел.

Конфликт произошел 24 мая. 39-летний сотрудник полиции ранил 16-летнего мальчика и его 18-летнего приятеля на детской площадке на улице Маршала Федоренко на севере Москвы. В результате первый был госпитализирован с ножевым ранением. Второй получил легкие повреждения, его осмотрели врачи и вскоре отпустили домой.

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