Ранившего подростка на детской площадке в Москве полицейского арестовали

Бывший сотрудник правоохранительных органов, ранивший ножом подростка в ходе конфликта на детской площадке на севере Москвы, взят под стражу. Об этом в среду, 7 июня, сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

Накануне в главном управлении МВД России по Москве сообщили, что по итогам проведенной проверки мужчина был уволен из органов внутренних дел.

Конфликт произошел 24 мая. 39-летний сотрудник полиции ранил 16-летнего мальчика и его 18-летнего приятеля на детской площадке на улице Маршала Федоренко на севере Москвы. В результате первый был госпитализирован с ножевым ранением. Второй получил легкие повреждения, его осмотрели врачи и вскоре отпустили домой.