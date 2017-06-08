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08:45 (мск), источник: Вести - Воронеж

Экологический пробег с участием электрокаров проехал через Воронеж

Участники акции проедут по 50 городам России.

Несколько десятков гибридных автомобилей и электрокаров приехали в Воронеж. Столица Черноземья стала первой остановкой на пути экологического автопробега Москва-Севастополь.

Участники акции проедут по 50 городам России, в каждом произведут замеры качества воздуха и моторного топлива — в колонне двигается специальная эко-лаборатория. Кроме того, в городах, где остановится автопробег, проходят акции, концерты и встречи с местными властями по проблемам экологии.

В Воронеже экоактивистов встречали на Адмиралтейской площади. Правда, не все смогли доехать своим ходом. Электрокары привезли на погрузчиках. Организаторы говорят, такие авто без подзарядки смогли проехать только 150 километров.

Сергей Мельников, заместитель руководителя Департамента природопользования г. Москвы:

«Почему у нас такие автомобили? потому что основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Москве является автомобиль. Мы просто своим примером показываем, что возможность дать пользу экологии, сохранить природу возможно и своим примером, таким, как приобрести гибридный автомобиль, электромобиль и беречь нашу природу».

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