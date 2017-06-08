Асфальт провалился после недавнего ремонта в Нижнем Новгороде

Капитальные ремонтные работы на этой проезжей части проводились в этом году. В данный момент яму оградили, что не может не доставлять неудобств водителям. На запрос журналистов ГТРК «Нижний Новгород» по ситуации в городской администрации сообщили: ремонт дороги на этой улице не завершен. Работы еще не приняты и не оплачены.



В ближайшее время состоится рабочее совещание. На нем рассмотрят вопрос о причинах образования деформации и ее дальнейшем устранении.