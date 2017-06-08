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10:29 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Асфальт провалился после недавнего ремонта в Нижнем Новгороде

Старый новый провал. В Канавинском районе Нижнего Новгорода провалился свежий асфальт в районе дома № 70 по улице Октябрьской революции.

Капитальные ремонтные работы на этой проезжей части проводились в этом году. В данный момент яму оградили, что не может не доставлять неудобств водителям. На запрос журналистов ГТРК «Нижний Новгород» по ситуации в городской администрации сообщили: ремонт дороги на этой улице не завершен. Работы еще не приняты и не оплачены.

В ближайшее время состоится рабочее совещание. На нем рассмотрят вопрос о причинах образования деформации и ее дальнейшем устранении.

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