В Воронеже с линии снимут 3 автобуса маршрута № 90
Их заменят резервными.
Их заменят резервными.
Перевозчики должны снять с линии три автобуса маршрута № 90
Решение о снятии трёх автобусов с линии было принято после осмотра, проведённого представителями городского управления транспорта, Центра организации дорожного движения, организации «Город и транспорт» и областной
— Данные автобусы сильно изношены и не предназначены для эксплуатации на городских маршрутах. Но пока все они выходят на линии, — уточнил корреспонденту «Вести-Воронеж» сопредседатель «Города и транспорта» Юрий Новиков.