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08:53 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже с линии снимут 3 автобуса маршрута № 90

Их заменят резервными.

Перевозчики должны снять с линии три автобуса маршрута № 90 из-за их неудовлетворительного состояния к субботе, 10 июня. Эти автобусы заменят резервными, поэтому число работающих на маршруте транспорта не изменится, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии.

Решение о снятии трёх автобусов с линии было принято после осмотра, проведённого представителями городского управления транспорта, Центра организации дорожного движения, организации «Город и транспорт» и областной Торгово-промышленной палаты.

— Данные автобусы сильно изношены и не предназначены для эксплуатации на городских маршрутах. Но пока все они выходят на линии, — уточнил корреспонденту «Вести-Воронеж» сопредседатель «Города и транспорта» Юрий Новиков.

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