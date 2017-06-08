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08:55 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцев пригласили бесплатно посетить Дворец Ольденбургских

Акция приурочена ко Дню России.

Дворец Ольденбургских в Рамони бесплатно примет посетителей в понедельник, 12 июня. Акция приурочена ко Дню России, сообщается на сайте дворцового комплекса.

В праздник бесплатное посещение будет доступно для всех гостей комплекса в режиме самостоятельного осмотра экспозиции. Для получения бесплатного билета нужно обратиться в кассу. Пока для осмотра открыт только первый этаж — на верхних этажах и в подвале ведутся технические работы.

Сотрудники Дворца Ольденбургских добавили, что 10 июня комплекс работает до 14:00, а 11 июня — не работает из-за проведения концерта под открытым небом в рамках Платрновского фестиваля искусств.

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