Воронежцев пригласили бесплатно посетить Дворец Ольденбургских

Дворец Ольденбургских в Рамони бесплатно примет посетителей в понедельник, 12 июня. Акция приурочена ко Дню России, сообщается на сайте дворцового комплекса.

В праздник бесплатное посещение будет доступно для всех гостей комплекса в режиме самостоятельного осмотра экспозиции. Для получения бесплатного билета нужно обратиться в кассу. Пока для осмотра открыт только первый этаж — на верхних этажах и в подвале ведутся технические работы.