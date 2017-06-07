В Красноармейском районе Волгограда отключат газ
В Красноармейском районе Волгограда в связи с плановыми ремонтными работами на объектах систем газоснабжения 21 июня с 8:00 до 20:00 будет приостановлена подача газа, сообщает ВДТВ.
В Красноармейском районе Волгограда в связи с плановыми ремонтными работами на объектах систем газоснабжения 21 июня с 8:00 до 20:00 будет приостановлена подача газа, сообщает ВДТВ.
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» предоставило список адресов, где будет приостановлена поставка газа:
• ул. Голубева, 1а, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16.
• ул. Ломакина, 1,1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17−20, 22, 24а, 25, 26, 28.
• ул. 50 лет Октября, 3−8, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 36а, 40.
• ул. Бахтурова, 1, 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
• пр. Канатчиков, 1−16, 16а, 17−22, 26.
• ул. Вучетича, 1−5, 5а, 6, 11−14, 16, 19, 24, 18, 18а, 20, 22.
• ул. Российская, 2, 4−7, 10, 12, 14, 16.
• ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32.
• пр. Героев Сталинграда, 1, 2, 4−7, 9, 10, 11, 13−18, 20, 22, 26, 28, 30, 32.
• ул. Фадеева, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33а, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 65.
Специалисты просят не оставлять включенным в это время газоиспользующее оборудование. Справочные телефоны: 62−31−11, 62−66−62 (абонентский отдел Красноармейского района), 93−11−91 (справочная служба).