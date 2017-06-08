В июле в Астане откроется крытый аквапарк

Ожидается, что комплекс заработает уже в июле. Он будет включать в себя водный парк с аттракционами, раздевалки, бани, зоны отдыха и фудкорт. Общая площадь сооружения — 8,5 тысяч квадратных метров.

«На первом этаже аквапарка будут установлены семь горок с высоким уровнем безопасности и два бассейна. Температура воды не будет превышать 32 градусов. В одном из бассейнов установят уникальные волнообразователи, которые, по задумке проектировщиков, создадут эффект морской волны и позволят испытать отдыхающим необычные ощущения во время плавания», — сообщает медиацентр акимата столицы.

На втором этаже разместятся СПА-зоны с несколькими видами бань.

Аквапарк рассчитан на пребывании 1,5 тысяч человек одновременно.

Для людей с ограниченными возможностями здесь установили специальный лифт.

В июле в Астане также ожидается открытие самого большого в Казахстане колеса обозрения. Высота аттракциона составляет 65 метров, что сопоставимо с размером 22-этажного дома.