В июле в Астане откроется крытый аквапарк
Первый водный парк с аттракционами заработает уже этим летом, сообщает сайт акимата Астаны. Он расположится под куполом развлекательного центра «Думан».
Первый водный парк с аттракционами заработает уже этим летом, сообщает сайт акимата Астаны. Он расположится под куполом развлекательного центра «Думан».
Ожидается, что комплекс заработает уже в июле. Он будет включать в себя водный парк с аттракционами, раздевалки, бани, зоны отдыха и фудкорт. Общая площадь сооружения — 8,5 тысяч квадратных метров.
«На первом этаже аквапарка будут установлены семь горок с высоким уровнем безопасности и два бассейна. Температура воды не будет превышать 32 градусов. В одном из бассейнов установят уникальные волнообразователи, которые, по задумке проектировщиков, создадут эффект морской волны и позволят испытать отдыхающим необычные ощущения во время плавания», — сообщает медиацентр акимата столицы.
На втором этаже разместятся
Аквапарк рассчитан на пребывании 1,5 тысяч человек одновременно.
Для людей с ограниченными возможностями здесь установили специальный лифт.
В июле в Астане также ожидается открытие самого большого в Казахстане колеса обозрения. Высота аттракциона составляет 65 метров, что сопоставимо с размером 22-этажного дома.