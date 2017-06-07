Поклонская написала письмо Учителю

В конце мая адвокат Алексея Учителя сообщил РИА Новости, что полиция потребовала документы по запросу депутата Госдумы Поклонской «для проведения проверки в связи с возможным наличием совершения преступления». Поклонская же заявила, что отправляла в компетентные органы не одно обращение по «Матильде», все они были основаны на обращениях граждан, а проверки проводятся по факту оскорбления фильмом чувств верующих и по выделенным на его финансирование бюджетным деньгам.

Ранее режиссер сообщил в интервью телеканалу НТВ на кинофестивале «Кинотавр», что не намерен предоставлять фильм экспертам Поклонской, поскольку подобные формы контроля не предусмотрены законом.

Учитель о заключении по «Матильде»: я устал от войны Поклонской со мной

Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму «Матильда» и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.