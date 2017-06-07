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22:23 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская написала письмо Учителю

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель сообщил, что получил личное письмо от депутата Госдумы Натальи Поклонской, в котором она попросила предоставить фильм «Матильда» для оценки ее экспертам.

Источник: РИА Новости

«Я получил письмо от Натальи Поклонской с просьбой предоставить копию фильма ее экспертам», — сказал Учитель РИА Новости.

Он добавил, что подробности истории вокруг "Матильды" расскажет на пресс-конференции 13 июня.
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Ранее режиссер сообщил в интервью телеканалу НТВ на кинофестивале «Кинотавр», что не намерен предоставлять фильм экспертам Поклонской, поскольку подобные формы контроля не предусмотрены законом.

В конце мая адвокат Алексея Учителя сообщил РИА Новости, что полиция потребовала документы по запросу депутата Госдумы Поклонской «для проведения проверки в связи с возможным наличием совершения преступления». Поклонская же заявила, что отправляла в компетентные органы не одно обращение по «Матильде», все они были основаны на обращениях граждан, а проверки проводятся по факту оскорбления фильмом чувств верующих и по выделенным на его финансирование бюджетным деньгам.

Ранее СМИ сообщали, что представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". 
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму «Матильда» и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Фильм «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

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