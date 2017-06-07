Директор «Славянского базара» о песнях Ханка: на конфликт не пойдем

В апреле текущего года композитор Ханок запретил Ядвиге Поплавской и Анатолию Ярмоленко исполнять свои песни «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Завiруха», «Лягу-прылягу».

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Сергей Сидоренко отметил, что скандала с песнями Эдуарда Ханка в Летнем амфитеатре не будет.

«Мы не будем идти на конфликт», — заявил Сидоренко в эфире белорусского телевидения в среду после пресс-конференции в Минске.

При этом он отметил, что у исполнителей, которым Ханок запретил исполнять свои композиции, и без этих произведений достаточно широкий репертуар.

В свою очередь руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко, у которого есть несколько песен, на исполнение которых наложил «вето» композитор Ханок, заявил, что он ведет переговоры с автором музыки. «Будем принимать какое-то решение, ведем переговоры», — сказал он.

Исполнитель также отметил, что уже есть второй вариант музыки к известной песне Ханка «Лягу-прылягу», которую он исполнял на протяжении долгого времени. Ярмоленко не исключил, что в Летнем амфитеатре в Витебске могут прозвучать два ее варианта.

На пресс-конференции в среду также была озвучена информация, что в день открытия «Славянского базара» состоится концерт, посвященный народному артисту Беларуси Александру Тихановичу, который умер в феврале текущего года.

XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет в этом году с 13 по 17 июля.