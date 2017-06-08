Почему Индонезия никак не может сосчитать свои острова
Индонезия до сих пор не знает, сколько у нее островов, но твердо решила сосчитать все до августа, когда в
Индонезия до сих пор не знает, сколько у нее островов, но твердо решила сосчитать все до августа, когда в
Как же так вышло, что страна запуталась в собственной географии?
Как вы остров назовете
Конвенция ООН по морскому праву определяет остров как участок земли естественного происхождения, окруженный водой и выступающий из нее при любом уровне моря. Название острова официально утверждается лишь в том случае, если оно знакомо по меньшей мере двум местным жителям.
Тем временем 60% индонезийских островов безымянны, рассказала
Она привела в пример небольшой остров недалеко от Ломбока, занятый частным курортом.
Крупнейший в мире архипелаг
Индонезия раскинулась на площади 1,9 млн кв. км. Ревизия такой территории — весьма нетривиальная задача.
Никто до сих пор не сосчитал даже популярные у столичных жителей острова и атоллы близ Джакарты — группу просто назвали Тысяча островов.
Власти Индонезии рассчитывают, что регистрация островов в ООН позволит защитить обширную территорию и масштабные рыбные ресурсы страны.
Посетить каждый остров
Конференции ООН по стандартизации географических названий собираются раз в пять лет, и на следующей — в августе в
«Сейчас у нас столько, но возможно, список пополнится. Мы продолжаем сверять и проверять, и будем этим заниматься вплоть до конца июля», — сказал Балок Будьянто, руководитель ревизионной группы министерства морских дел и рыболовства.
«Мы должны посетить каждый остров, записать координаты, название, что оно означает; описать историю и географию».
Сизифов труд
Защитники окружающей среды беспокоятся, что тысячи островов Индонезии могут оказаться под водой, если уровень Мирового океана продолжит повышаться в результате изменений климата на планете.
В то же время учет и контроль рискует превратиться в сизифов труд: по словам главного топографа Балока, его специалисты постоянно открывают всё новые острова, возникающие в результате вулканической и сейсмической активности.
Спешка и опасения за свои территории не лишены оснований. В 2002 году два острова у Индонезии отсудила Малайзия. Еще два она потеряла с признанием независимости Восточного Тимора.