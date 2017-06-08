Почему Индонезия никак не может сосчитать свои острова

Конвенция ООН по морскому праву определяет остров как участок земли естественного происхождения, окруженный водой и выступающий из нее при любом уровне моря. Название острова официально утверждается лишь в том случае, если оно знакомо по меньшей мере двум местным жителям.

Как же так вышло, что страна запуталась в собственной географии?

Никто до сих пор не сосчитал даже популярные у столичных жителей острова и атоллы близ Джакарты — группу просто назвали Тысяча островов.

Она привела в пример небольшой остров недалеко от Ломбока, занятый частным курортом.

Тем временем 60% индонезийских островов безымянны, рассказала Би-би-си Сюзан Херавати из местной коалиции борцов за права рыболовов.

В законе 1996 года к архипелагу были отнесены 17 508 участков суши. Список был приблизительным и не учитывал критерии ООН.

В законе 1996 года к архипелагу были отнесены 17 508 участков суши. Список был приблизительным и не учитывал критерии ООН.

Конференции ООН по стандартизации географических названий собираются раз в пять лет, и на следующей — в августе в Нью-Йорке — индонезийские чиновники надеются зарегистрировать по меньшей мере 1700 новых островов.

Власти Индонезии рассчитывают, что регистрация островов в ООН позволит защитить обширную территорию и масштабные рыбные ресурсы страны.

«Сейчас у нас столько, но возможно, список пополнится. Мы продолжаем сверять и проверять, и будем этим заниматься вплоть до конца июля», — сказал Балок Будьянто, руководитель ревизионной группы министерства морских дел и рыболовства.

«Мы должны посетить каждый остров, записать координаты, название, что оно означает; описать историю и географию».

Сизифов труд

Защитники окружающей среды беспокоятся, что тысячи островов Индонезии могут оказаться под водой, если уровень Мирового океана продолжит повышаться в результате изменений климата на планете.

В то же время учет и контроль рискует превратиться в сизифов труд: по словам главного топографа Балока, его специалисты постоянно открывают всё новые острова, возникающие в результате вулканической и сейсмической активности.

Спешка и опасения за свои территории не лишены оснований. В 2002 году два острова у Индонезии отсудила Малайзия. Еще два она потеряла с признанием независимости Восточного Тимора.