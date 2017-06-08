Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Решена судьба теплохода, прибывшего в Россию вместо Украины
Елена Летучая восхитила поклонников своей «маленькой копией»
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
СМИ: поехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
"Я узнала уже после": Орбакайте о сердечном приступе Пугачевой
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Глюкоза опубликовала фото с разбитой губой и синяками - СМИ
Табаков и другие клиенты банка лишились миллионов
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
15Последствия урагана в Москве
00:31 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Почему Индонезия никак не может сосчитать свои острова

Индонезия до сих пор не знает, сколько у нее островов, но твердо решила сосчитать все до августа, когда в Нью-Йорке после пятилетнего перерыва соберется конференция ООН по стандартизации географических названий.

Источник: AFP 2017

Как же так вышло, что страна запуталась в собственной географии?

Как вы остров назовете

Конвенция ООН по морскому праву определяет остров как участок земли естественного происхождения, окруженный водой и выступающий из нее при любом уровне моря. Название острова официально утверждается лишь в том случае, если оно знакомо по меньшей мере двум местным жителям.

Читайте также
Жительница Перми взяла в вековую аренду необитаемый остров на Фиджи

Тем временем 60% индонезийских островов безымянны, рассказала Би-би-си Сюзан Херавати из местной коалиции борцов за права рыболовов.

Она привела в пример небольшой остров недалеко от Ломбока, занятый частным курортом.

Крупнейший в мире архипелаг

Индонезия раскинулась на площади 1,9 млн кв. км. Ревизия такой территории — весьма нетривиальная задача.

Никто до сих пор не сосчитал даже популярные у столичных жителей острова и атоллы близ Джакарты — группу просто назвали Тысяча островов.

В законе 1996 года к архипелагу были отнесены 17 508 участков суши. Список был приблизительным и не учитывал критерии ООН.

Власти Индонезии рассчитывают, что регистрация островов в ООН позволит защитить обширную территорию и масштабные рыбные ресурсы страны.

Посетить каждый остров

Конференции ООН по стандартизации географических названий собираются раз в пять лет, и на следующей — в августе в Нью-Йорке — индонезийские чиновники надеются зарегистрировать по меньшей мере 1700 новых островов.

Читайте также
Геологи подтвердили существование «затерянного» континента под Маврикием

«Сейчас у нас столько, но возможно, список пополнится. Мы продолжаем сверять и проверять, и будем этим заниматься вплоть до конца июля», — сказал Балок Будьянто, руководитель ревизионной группы министерства морских дел и рыболовства.

«Мы должны посетить каждый остров, записать координаты, название, что оно означает; описать историю и географию».

Сизифов труд

Защитники окружающей среды беспокоятся, что тысячи островов Индонезии могут оказаться под водой, если уровень Мирового океана продолжит повышаться в результате изменений климата на планете.

В то же время учет и контроль рискует превратиться в сизифов труд: по словам главного топографа Балока, его специалисты постоянно открывают всё новые острова, возникающие в результате вулканической и сейсмической активности.

Спешка и опасения за свои территории не лишены оснований. В 2002 году два острова у Индонезии отсудила Малайзия. Еще два она потеряла с признанием независимости Восточного Тимора.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Экс-глава ФБР подтвердил, что Трамп требовал от него преданности
Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов
Коми: Трамп предлагал отказаться от «российского» расследования
В самолете ВВС Мьянмы находились 122 человека, включая 15 детей
Расследование скандала в Катаре подтвердило версию кибератаки
Серийный выпуск модернизированных Ту-160 начнется в 2021 году
В первую сотню международного рейтинга QS вошел российский вуз
Полиция подтвердила, что убитый в США был гражданином России
Спорт
Кубок конфедераций: Акинфеев досчитает до ста 10 главных цифр о заявке сборной России на Кубок конфедераций
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
Конституционный суд защитит покупателей бесхозных квартир
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь