Сгоревшие корпуса ИВВАИУ в Иркутске ремонтировать пока не будут

Причина — земля, на которых стоят здания, принадлежит министерству обороны. При этом сами помещения были переданы в областную собственность в 2015 году. Напомню, пожар на территории бывшего авиационного училища произошёл вечером 6 июня. Огонь полыхал почти всю ночь. Причины возгорания выясняются. Версия поджога не исключается. И по словам министра имущественных отношений региона Вячеслава Сухорученко, идёт подсчёт суммы ущерба. А местные жители уже вышли с предложением восстановить повреждённый храм Дмитрия Донского, а также попытаться заново собрать экспозицию в авиационный музей.