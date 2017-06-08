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03:40 (мск), источник: Вести Иркутск

Сгоревшие корпуса ИВВАИУ в Иркутске ремонтировать пока не будут

Сгоревшие корпуса ИВВАИУ ремонтировать не будут. Во всяком случае пока.

Источник: Вести Иркутск

Причина — земля, на которых стоят здания, принадлежит министерству обороны. При этом сами помещения были переданы в областную собственность в 2015 году. Напомню, пожар на территории бывшего авиационного училища произошёл вечером 6 июня. Огонь полыхал почти всю ночь. Причины возгорания выясняются. Версия поджога не исключается. И по словам министра имущественных отношений региона Вячеслава Сухорученко, идёт подсчёт суммы ущерба. А местные жители уже вышли с предложением восстановить повреждённый храм Дмитрия Донского, а также попытаться заново собрать экспозицию в авиационный музей.

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