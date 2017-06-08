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03:14 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокский депутат провел ночь на нарах в полиции

Павел Ильницкий сегодня пойдет под суд.

Депутат Думы Владивостока Павел Ильницкий задержан полицией по ориентировке после ограбления в центре города; как оказалось, задержанный нарядом ППС мужчина — городской парламентарий, который вовсе никого не грабил, но он был доставлен в отделение полиции за неповиновение правоохранительным органам, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Задержание городского парламентария произошло накануне вечером около детского сада. Как сообщил корреспонденту РИА VladNews источник в правоохранительных органах, полицейские отрабатывали ориентировку на подозреваемого в ограблении в данном районе. Остановленный мужчина был похож по описанию. При нем не оказалось документов. Сотрудники ППС предложили ему проследовать в отделение для установления личности. Мужчина начал ругаться, возмущаться и пререкаться с полицейскими.

В итоге, ночь депутат (которому другие депутаты в полицию привезли паспорт и депутатское удостоверение) провел в отделении полиции Фрунзенского РОВД, а сегодня его доставят во Фрунзенский суд для принятия процессуального решения по факту неповиновения законному требованию сотрудников полиции.

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