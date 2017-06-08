Владивосток после обеда вновь накроют дожди

Владивосток, 8 июня, PrimaMedia.

Владивосток во второй половине дня вновь накроют ливневые дожди. Согласно порталу «Расписание Погоды», осадки будут непродолжительными, сообщает ИА PrimaMedia.

«Днем в четверг, 8 июня, на западе и юге края дожди пойдут на убыль, появятся просветы в облачности, температура воздуха повысится до +21…+26°С. На остальной территории сохранятся дожди, на сверено-востоке местами сильные. Возможны грозы. Температура воздуха +15…+20°С», — отметили в пресс-службе Примгидромета.

В пятницу, 9 июня, на погоду Приморья начнет оказывать влияние тропосферный вихрь. Погода по-прежнему будет неустойчивой. Местами пройдут дожди разной интенсивности, возможны грозы. Ветер умеренный, при грозе — порывистый. Температурный фон понизится на 2−4°С.

Во Владивостоке в выходные дни и в праздничный понедельник существенных осадков не ожидается.