Владивосток после обеда вновь накроют дожди
Осадки возможны и в пятницу.
Осадки возможны и в пятницу.
Владивосток, 8 июня, PrimaMedia.
Владивосток во второй половине дня вновь накроют ливневые дожди. Согласно порталу «Расписание Погоды», осадки будут непродолжительными, сообщает ИА PrimaMedia.
«Днем в четверг, 8 июня, на западе и юге края дожди пойдут на убыль, появятся просветы в облачности, температура воздуха повысится до +21…+26°С. На остальной территории сохранятся дожди, на
В пятницу, 9 июня, на погоду Приморья начнет оказывать влияние тропосферный вихрь. Погода
Во Владивостоке в выходные дни и в праздничный понедельник существенных осадков не ожидается.