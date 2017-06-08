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03:55 (мск), источник: VLADNEWS

Полицейский «Чунга-Чанга» опозорил МВД Приморья на Медиасаммите-2017

Правоохранители возмущены действиями коллеги.

Участковый в костюме «Чунга-Чанга» опозорил полицию Приморья на Медиасаммите-2017, который начался сегодня на о. Русский.

Как рассказал корреспонденту РИА VladNews источник в правоохранительных органах, коллеги возмущены поведением полицейского, который должен был нести службу по охране порядка на саммите — а вместо того начал развлекать иностранцев в фото-зоне. Как описывают происходящее очевидцы, мужчина «надел поверх формы наряд аборигена, залез на сцену и размахивал табличкой туристического агентства».

Таким образом, отмечают коллеги «героя дня», участковый создал в глазах иностранных гостей саммита далеко не лучший образ российского полицейского: при этом сами иностранцы, конечно, от души повеселились, когда фотографировали сотрудника правопорядка в юбке и цветочном ожерелье на память о России.

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