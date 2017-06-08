Дни Приморского края пройдут в провинции Хэйлунцзян с 13 по 15 июня

Владивосток, 8 июня, PrimaMedia.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский примет участие в днях Приморского края в провинции Хэйлунцзян. Мероприятия состоятся с 13 по 15 июня в рамках IV Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. Главной целью события станет презентация инвестиционного, торгово-экономического, культурно-спортивного и туристского потенциала региона в одной из самых значимых для развития Приморья китайских территорий — провинции Хэйлунцзян, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Делегацию, в состав которой войдут предприниматели, сотрудники Инвестиционного агентства края, представители туроператоров и туркомпаний, спортсмены, журналисты, представители Дальневосточного федерального университета и деятели культуры края, возглавит губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

С 13 по 15 июня глава региона проведет переговоры с первым секретарем КПК Хэйлунцзяна Чжан Цинвэем и губернатором территории Лу Хао, встретится с китайскими бизнесменами, возложит цветы к памятнику советским воинам, а также примет участие в торжественных мероприятиях, запланированных в рамках праздничных Дней. Кроме того, в планах главы Приморья — участие в церемонии открытия и работе IV Российско-китайского ЭКСПО.

«С провинцией Хэйлунцзян нас связывают годы тесной дружбы и плодотворного сотрудничества во многих отраслях. Это один из наших главных стратегических партнеров не только в Китае, но и во всем регионе Северо-Восточной Азии. Поэтому проведение таких Дней — стратегическое решение, которое позволит еще больше развить наше торгово-экономическое и культурное взаимодействие», — считает Владимир Миклушевский.

Отметим, договоренность о проведении дней соседних регионов России и КНР была достигнута между губернатором Приморья Владимиром Миклушевским и главой китайской провинции Лу Хао в ходе первого Восточного экономического форума в Приморье.