Дни Приморского края пройдут в провинции Хэйлунцзян с 13 по 15 июня
Делегацию возглавит губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
Делегацию возглавит губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
Владивосток, 8 июня, PrimaMedia.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский примет участие в днях Приморского края в провинции Хэйлунцзян. Мероприятия состоятся с 13 по 15 июня в рамках IV
Делегацию, в состав которой войдут предприниматели, сотрудники Инвестиционного агентства края, представители туроператоров и туркомпаний, спортсмены, журналисты, представители Дальневосточного федерального университета и деятели культуры края, возглавит губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
С 13 по 15 июня глава региона проведет переговоры с первым секретарем КПК Хэйлунцзяна Чжан Цинвэем и губернатором территории Лу Хао, встретится с китайскими бизнесменами, возложит цветы к памятнику советским воинам, а также примет участие в торжественных мероприятиях, запланированных в рамках праздничных Дней. Кроме того, в планах главы Приморья — участие в церемонии открытия и работе IV
«С провинцией Хэйлунцзян нас связывают годы тесной дружбы и плодотворного сотрудничества во многих отраслях. Это один из наших главных стратегических партнеров не только в Китае, но и во всем регионе
Отметим, договоренность о проведении дней соседних регионов России и КНР была достигнута между губернатором Приморья Владимиром Миклушевским и главой китайской провинции Лу Хао в ходе первого Восточного экономического форума в Приморье.
Напомним, Дни провинции Хэйлунцзян в Приморском крае состоялись в ноябре 2016 года. На разных площадках прошло более 20 мероприятий по нескольким направлениям сотрудничества, участие в которых приняли более 500 человек. Открыл Дни провинции форум делового сотрудничества, который собрал на своей площадке 117 китайских компаний, а также приморских предпринимателей. По результатам встреч b2b был подписан ряд соглашений на общую сумму более 10 млрд рублей. В рамках дней состоялись также лекции по традиционной китайской медицине, конгресс по