Капсула с землей города воинской славы Владивостока отправится в Омскую область
Акция проводится в рамках проекта «Священная земля
Акция проводится в рамках проекта «Священная земля
Капсулу с землей города воинской славы Владивостока передадут в музей одной из общеобразовательных школ Омской области, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Проект «Священная земля
«Сергей Плехов сообщил, что вместе со своими учениками он разработал и реализует проект “Священная земля
Церемония забора земли прошла в приморской столице в минувший вторник, 6 июня, на мемориальном комплексе «Боевая слава Тихоокеанского флота». В мероприятии приняли участие председатель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации города Ольга Михалёва и представитель управления по делам молодёжи администрации Владивостока Сергей Язев.
Как подчеркнули специалисты, капсула с землей уже направлена в Омскую область.