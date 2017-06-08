Капсула с землей города воинской славы Владивостока отправится в Омскую область

Проект «Священная земля городов-героев и городов воинской славы» реализуется историко-краеведческим музеем Кейзесской средней школы Седельниковского района Омской области. Руководитель музея, учитель истории Сергей Плехов обратился в администрацию города Владивостока с просьбой выслать для школьного музея частичку земли города воинской славы.

Капсулу с землей города воинской славы Владивостока передадут в музей одной из общеобразовательных школ Омской области, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Акция проводится в рамках проекта «Священная земля городов-героев и городов воинской славы».

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«Сергей Плехов сообщил, что вместе со своими учениками он разработал и реализует проект “Священная земля городов-героев и городов воинской славы”. Омские школьники уже собрали в музее землю из Москвы, Санкт-Петербурга, Бреста, Минска, Смоленска, Тулы, Севастополя, Волгограда, Киева, Одессы, Курска и других городов, — сказала Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации города Владивостока. — Считаем эту идею очень значимой. Поэтому Владивосток поддерживает проект и направляет капсулу с землей в школьный музей».

Церемония забора земли прошла в приморской столице в минувший вторник, 6 июня, на мемориальном комплексе «Боевая слава Тихоокеанского флота». В мероприятии приняли участие председатель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации города Ольга Михалёва и представитель управления по делам молодёжи администрации Владивостока Сергей Язев.

Как подчеркнули специалисты, капсула с землей уже направлена в Омскую область.