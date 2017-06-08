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04:24 (мск), источник: AmurMedia.ru

Жители Бычихи приглашают хабаровчан на свой праздник

В воскресенье здесь отметят 105-летие со дня основания села и 35-летие образцового хореографического ансамбля «Русские узоры».

Хабаровск, 8 июня, AmurMedia.

Село Бычиха Хабаровского района 11 июня отметит сразу две праздничных даты: сто пятилетие со дня своего основания и 35-летие образцового хореографического ансамбля «Русские узоры». Всех желающих приглашают отпраздновать эти торжества вместе с жителями села, сообщает ИА AmurMedia.

Жители села из поколения в поколения бережно хранят и преумножают традиции народной русской культуры. Сами за себя говорят названия его известных творческих коллективов: культурно-туристический центр «Ладъ», музейный комплекс «Русская деревня», студия живописи «Хехцирские узоры» и настоящая жемчужина краевой культуры — образцовый хореографический ансамбль «Русские узоры» во главе с его бессменным художественным руководителем Ольгой Фраш.

Эти коллективы выступят на предстоящем в стиле народных русских гуляний празднике на лоне живописной приамурской природы. Среди его гостей и участников — друзья и сподвижники из хабаровского Содружества Русских общин.

— Всех, кто любит и ценит красоту народной традиции, приглашают на праздничный огонек. Вас ждёт разнообразная праздничная программа с ярмаркой-продажей изделий народного творчества и экологических продуктов питания, русской кухней, хороводами взрослых, детей, торжественной частью, игровой детской программой, молодецкими забавами, вечерними танцами до упаду, свободным микрофоном для всех желающих, настоящим узбекским пловом, огненным дивом и фотозоной, — сообщили организаторы.

По их заверению, на празднике приветствуется трезвое поведение и осознанное участие.

Место проведения: село Бычиха, территория возле школы, ул. Новая, 12, добираться автобусом № 107 от автовокзала, с 12.00 до 22.30 часов.

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