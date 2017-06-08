Жители Бычихи приглашают хабаровчан на свой праздник
В воскресенье здесь отметят 105-летие со дня основания села и 35-летие образцового хореографического ансамбля «Русские узоры».
В воскресенье здесь отметят 105-летие со дня основания села и 35-летие образцового хореографического ансамбля «Русские узоры».
Хабаровск, 8 июня, AmurMedia.
Село Бычиха Хабаровского района 11 июня отметит сразу две праздничных даты: сто пятилетие со дня своего основания и 35-летие образцового хореографического ансамбля «Русские узоры». Всех желающих приглашают отпраздновать эти торжества вместе с жителями села, сообщает ИА AmurMedia.
Жители села из поколения в поколения бережно хранят и преумножают традиции народной русской культуры. Сами за себя говорят названия его известных творческих коллективов:
Эти коллективы выступят на предстоящем в стиле народных русских гуляний празднике на лоне живописной приамурской природы. Среди его гостей и участников — друзья и сподвижники из хабаровского Содружества Русских общин.
— Всех, кто любит и ценит красоту народной традиции, приглашают на праздничный огонек. Вас ждёт разнообразная праздничная программа с
По их заверению, на празднике приветствуется трезвое поведение и осознанное участие.
Место проведения: село Бычиха, территория возле школы, ул. Новая, 12, добираться автобусом № 107 от автовокзала, с 12.00 до 22.30 часов.