Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему «Генерал Ватутин» сбежал с Украины в РФ
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Путин ответил, что бы сделал, окажись в одном душе с геем
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
СМИ: поехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Глюкоза опубликовала фото с разбитой губой и синяками - СМИ
Табаков и другие клиенты банка лишились миллионов
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
05:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Избитому псу Мухтару нашли новых хозяев в Хабаровске

Щенка забрала семейная пара.

Источник: Губерния онлайн

Вчера вечером пес Мухтар, с которым жестоко обращался бывший хозяин, обрел новый дом. Собаку забрала супружеская пара из Хабаровска, сообщает портал «Губерния».

О том, в какую ситуацию попал щенок, Милана и Антон узнали из социальных сетей. Напомним, что, по словам очевидцев, прежний владелец бил пса палкой.

«Увидела фотографии, влюбилась в несчастный взгляд. Написала мужу, скинула ему текст новости. Он стал возмущаться — не понимал, как можно так издеваться над животным. Потом сказал, что если я хочу, можно его забрать, но обратного пути не будет. Мы позвонили зоозащитникам и вчера вечером забрали Мухтара», — рассказала Милана Якубанец.

По словам Миланы, щенок быстро освоился и уже отправился в первый поход на природу.

«Когда мы привезли Мухтара домой он сначала сидел грустный. Я переживала, что из-за того, что у него был жестокий хозяин, осталась психологическая травма. Но вроде ничего, людям доверяет, не боится других собак. Сегодня утром будил меня — лизал руки. Мухтар очень умный и спокойный пес. Мы очень довольны. Утром муж поехал с ним на дачу — у него выходной, он посменно работает. Так что сегодня они на природе», — поделилась Милана.

У пары есть и другой питомец — кошка. Хозяева читают, что вскоре животные подружатся.

Лечение щенку сейчас не нужно. Ветеринары посоветовали наладить рацион питания и включить в него витамины, потому что пес сильно истощен.

«Когда мы пошли гулять, чувствовалось, что Мухтару еще трудно наступать на лапу. В ветклинике исключили перелом, но конечность еще до конца не восстановилась от травмы. У собаки кровоподтек на ухе, а еще он очень худой. Будем откармливать», — сказала новая хозяйка Мухтара.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пенсионер на «Ленд Крузере» сбил старика в Хабаровском крае
Оливер Стоун назвал причину создания фильма о Путине
Северная Корея запустила несколько противокорабельных ракет
В самолете ВВС Мьянмы находились 122 человека, включая 15 детей
Расследование скандала в Катаре подтвердило версию кибератаки
Постпред России допустил изменение курса ЕС в отношении Москвы
В первую сотню международного рейтинга QS вошел российский вуз
В Вашингтоне прошла панихида по убитому в США россиянину
Спорт
Кубок конфедераций: Акинфеев досчитает до ста 10 главных цифр о заявке сборной России на Кубок конфедераций
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Часть Второго кольца метро в Москве запустят осенью
Жильцы сносимых пятиэтажек не будут платить за капремонт
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь