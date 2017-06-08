Избитому псу Мухтару нашли новых хозяев в Хабаровске
Щенка забрала семейная пара.
Щенка забрала семейная пара.
Вчера вечером пес Мухтар, с которым жестоко обращался бывший хозяин, обрел новый дом. Собаку забрала супружеская пара из Хабаровска, сообщает портал «Губерния».
О том, в какую ситуацию попал щенок, Милана и Антон узнали из социальных сетей. Напомним, что, по словам очевидцев, прежний владелец бил пса палкой.
«Увидела фотографии, влюбилась в несчастный взгляд. Написала мужу, скинула ему текст новости. Он стал возмущаться — не понимал, как можно так издеваться над животным. Потом сказал, что если я хочу, можно его забрать, но обратного пути не будет. Мы позвонили зоозащитникам и вчера вечером забрали Мухтара», — рассказала Милана Якубанец.
По словам Миланы, щенок быстро освоился и уже отправился в первый поход на природу.
«Когда мы привезли Мухтара домой он сначала сидел грустный. Я переживала, что
У пары есть и другой питомец — кошка. Хозяева читают, что вскоре животные подружатся.
Лечение щенку сейчас не нужно. Ветеринары посоветовали наладить рацион питания и включить в него витамины, потому что пес сильно истощен.
«Когда мы пошли гулять, чувствовалось, что Мухтару еще трудно наступать на лапу. В ветклинике исключили перелом, но конечность еще до конца не восстановилась от травмы. У собаки кровоподтек на ухе, а еще он очень худой. Будем откармливать», — сказала новая хозяйка Мухтара.