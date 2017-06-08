Избитому псу Мухтару нашли новых хозяев в Хабаровске

Вчера вечером пес Мухтар, с которым жестоко обращался бывший хозяин, обрел новый дом. Собаку забрала супружеская пара из Хабаровска, сообщает портал «Губерния».

О том, в какую ситуацию попал щенок, Милана и Антон узнали из социальных сетей. Напомним, что, по словам очевидцев, прежний владелец бил пса палкой.

«Увидела фотографии, влюбилась в несчастный взгляд. Написала мужу, скинула ему текст новости. Он стал возмущаться — не понимал, как можно так издеваться над животным. Потом сказал, что если я хочу, можно его забрать, но обратного пути не будет. Мы позвонили зоозащитникам и вчера вечером забрали Мухтара», — рассказала Милана Якубанец.

По словам Миланы, щенок быстро освоился и уже отправился в первый поход на природу.

«Когда мы привезли Мухтара домой он сначала сидел грустный. Я переживала, что из-за того, что у него был жестокий хозяин, осталась психологическая травма. Но вроде ничего, людям доверяет, не боится других собак. Сегодня утром будил меня — лизал руки. Мухтар очень умный и спокойный пес. Мы очень довольны. Утром муж поехал с ним на дачу — у него выходной, он посменно работает. Так что сегодня они на природе», — поделилась Милана.

У пары есть и другой питомец — кошка. Хозяева читают, что вскоре животные подружатся.

Лечение щенку сейчас не нужно. Ветеринары посоветовали наладить рацион питания и включить в него витамины, потому что пес сильно истощен.

«Когда мы пошли гулять, чувствовалось, что Мухтару еще трудно наступать на лапу. В ветклинике исключили перелом, но конечность еще до конца не восстановилась от травмы. У собаки кровоподтек на ухе, а еще он очень худой. Будем откармливать», — сказала новая хозяйка Мухтара.