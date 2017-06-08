Ноутбук конфисковали у экстремиста из Хабаровского края
В Ванино 48-летнего местного жителя осудили за экстремизм, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Ванино 48-летнего местного жителя осудили за экстремизм, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, мужчина разместил на своих страницах «Вконтакте» видео, изображения и текстовые файлы. С их помощью фигурант призывал к совершению насильственных действий в отношении представителей нерусских национальностей.
Мужчина признал свою вину, поэтому дело было рассмотрено в особом порядке. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Фигуранту в течение двух лет нельзя заниматься
«По ходатайству государственного обвинителя в пользу государства был конфискован ноутбук осужденного, поскольку именно через него происходило размещение противоправной информации в сети Интернет», — отмечается в сообщении