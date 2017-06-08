Ноутбук конфисковали у экстремиста из Хабаровского края

Напомним, мужчина разместил на своих страницах «Вконтакте» видео, изображения и текстовые файлы. С их помощью фигурант призывал к совершению насильственных действий в отношении представителей нерусских национальностей.

Мужчина признал свою вину, поэтому дело было рассмотрено в особом порядке. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Фигуранту в течение двух лет нельзя заниматься какой-либо публичной деятельностью. Также у него конфисковали ноутбук.