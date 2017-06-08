Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Решена судьба теплохода, прибывшего в Россию вместо Украины
Елена Летучая восхитила поклонников своей «маленькой копией»
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
СМИ: поехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Орбакайте рассказала правду о состоянии Пугачевой - СМИ
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Глюкоза опубликовала фото с разбитой губой и синяками - СМИ
Табаков и другие клиенты банка лишились миллионов
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
05:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Ноутбук конфисковали у экстремиста из Хабаровского края

В Ванино 48-летнего местного жителя осудили за экстремизм, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Напомним, мужчина разместил на своих страницах «Вконтакте» видео, изображения и текстовые файлы. С их помощью фигурант призывал к совершению насильственных действий в отношении представителей нерусских национальностей.

Мужчина признал свою вину, поэтому дело было рассмотрено в особом порядке. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Фигуранту в течение двух лет нельзя заниматься какой-либо публичной деятельностью. Также у него конфисковали ноутбук.

«По ходатайству государственного обвинителя в пользу государства был конфискован ноутбук осужденного, поскольку именно через него происходило размещение противоправной информации в сети Интернет», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда его оштрафовали на 130 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пенсионер на «Ленд Крузере» сбил старика в Хабаровском крае
Оливер Стоун назвал причину создания фильма о Путине
Северная Корея запустила несколько противокорабельных ракет
В самолете ВВС Мьянмы находились 122 человека, включая 15 детей
Расследование скандала в Катаре подтвердило версию кибератаки
Постпред России допустил изменение курса ЕС в отношении Москвы
В первую сотню международного рейтинга QS вошел российский вуз
В Вашингтоне прошла панихида по убитому в США россиянину
Спорт
Кубок конфедераций: Акинфеев досчитает до ста 10 главных цифр о заявке сборной России на Кубок конфедераций
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Слушания по реновации в Госдуме: что уже известно
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь