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07:14 (мск), источник: СуперОмск

10 июня в Омске пройдет Большой симфонический парк — ПРОГРАММА

В ближайшую субботу в Омске пройдет долгожданное событие — СимфоПарк.

В прошлом году это мероприятие произвело настоящий фурор и за один день приобрело массу поклонников и благодарных слушателей. Поэтому организаторы решили повторить акцию, вновь расположившись в парке на Королева.

11-часовой марафон живой музыки под открытым небом — три прославленных оркестра омской филармонии выступят на одной сцене. Интерактивные площадки, аттракционы, ярмарка, зоны барбекю, мастер-классы — СимфоПарк ждет в гости тысячи омичей. В лектории с авторскими программами выступят мастера художественного слова Омской филармонии, музей чудес «Джоуль парк» приглашают на площадку экспериментов, любители интеллектуальных командных игр приглашаются на музыкальный брейн-ринг, а Симфонический, Камерный и Духовой оркестры устроят для вас такой праздник, который мы будем вспоминать еще целый год.

Музыкальная программа:

Главная сцена:

11.30 Музыкальная сказка «Аленький цветочек» от Омского симфонического оркестра.

14.30 Музыка кинофильмов и эстрады от Духового оркестра филармонии.

17.30 Популярная классика от Омского камерного оркестра.

20.30 Шедевры вне времени от Омского академического симфонического оркестра.

Малая сцена:

13.00 «Истории в стране Лимонии».

Театрально-музыкальная интерактивная программа для детей.

16.00 «Незабытый патефон». Ретро-хиты 30−40-х.

Концертная программа солистов филармонии.

19.00. «Операция “ТВ”».

Любимые мелодии киноэкрана от квартета «Тарские ворота».

Подробные программы концертов Симфонического, Камерного, Духового оркестров можно посмотреть здесь.

Работа площадок

Развлекательная программа фестиваля будет распределена по трем зонам: историческая, творческая и научная. Впервые в СимфоПарке примет участие военно-патриотическая организация «Объединенное Казачество Прииртышья». Казаки представят свой быт на исторической площадке. Антикварные салоны Омска организуют выставку из раритетных предметов. Кроме того, для гостей парка выступят артисты студии исторического театра «Галианта».

Также в парке будут работать Контактный зоопарк, различные фотозоны от партнеров фестиваля. А зоны барбекю, фудкорт, познавательные и интеллектуальные игры для детей и взрослых призваны сделать отдых омичей более комфортным.

На зеленой поляне профессиональные художники из Омского отделения союза художников России проведут пленэр. Гости могут принять участие в творческом процессе, для этого нужно брать с собой планшеты и инструменты для рисования. Кроме того, можно попробовать себя в лепке из глины или в работе на гончарном круге, который привезут представители Союза художников.

Площадка библиотеки имени А. С. Пушкина

11.00 — 18.00.

Книжная выставка «Великие музыканты прошлого и современности».

11.00 — 18.00.

Музыкальный салон: записи на виниле.

Меломаны смогут оценить особое «тёплое» звучание винила на современной качественной технике. Тематические подборки виниловых пластинок: популярная классика, эстрада, джаз и рок-музыка.

Мультимедийные презентации:

14.00 — 15.00 «Омской Пушкинке 110 лет».

15.00 — 16.00 «А. С. Пушкин в сердцах омичей».

16.00 — 17.00 «Омское киносозвездие».

17.00 — 18.00 «А. С. Пушкин в кинематографе».

Викторины:

14.00 — 15.00 «Лучший знаток сказок А. С. Пушкина».

15.00 — 16.00 «Литературные герои путешествуют».

16.00 — 17.00 Литературный конкурс «Найди пару».

17.00 — 18.00 «В мире искусства».

Лекторий СимфоПарка

14.15 — 15.00.

Роман Зотов. Музыка в античной культуре.

Античность — это колыбель европейской цивилизации, и музыка не исключение. Разберемся в истоках.

15.15 — 16.15.

Елена Чередова, Александр Болдырев. Расскажи мне, музыка….

16.30 — 17.00.

Катерина Корф. Музыка в творчестве художников: Леонардо, Энгр, Клее, Бердслей, Кандинский, Чюрленис.

17.15 — 17.45.

Анастасия Дроздова.

Саундтрек любимых книг. Как звучат любимые книги — от отечественной классики до Геймана и Каннингема. Как музыка помогает понять книгу и какие роли играет в литературе?

18.00 — 19.00.

Алла Енина, Марина Костерина.

Великие возлюбленные: Шопен и Санд.

19.15 — 20.00.

Андрей Фокин.

Что такое музыка и зачем она нам? Лекция о том, как мы слушаем и воспринимаем музыку.

Лекции будут проходить в шатре, расположенном справа от главной сцены.

Подробности о работе площадок можно прочитать в официальной группе мероприятия.

Большой симфонический парк продлится с 11.00 до 22.00. Купить билеты рекомендуется заранее — в кассах филармонии, а также в крупных торговых центрах. Школьный — 100 руб. Взрослый — 200 руб. Дети до 7 лет — бесплатно.

Со собой также рекомендовано брать плед, фотокамеру, солнцезащитный зонт и дождевик.

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