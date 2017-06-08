Девочка-рыба из Тараза вынуждена терпеть насмешки
Шестилетняя Зилан страдает редким генетическим заболеванием — ихтиозом. Всё ее тело покрыто мелкими чешуйками.
Шестилетняя Зилан страдает редким генетическим заболеванием — ихтиозом. Всё ее тело покрыто мелкими чешуйками.
Тело маленькой Зилан как будто покрыто мелкими чешуйками. При каждом прикосновении они осыпаются, обнажая раздраженную кожу. Кожа зудит и болит.
Шестилетняя
«Я, честно говоря, очень сильно за нее переживаю. Она может сидеть и бесконечно чесать все это. У нее иногда бывает, что пятки трескаются до крови. Она сидит, вот это вот так вот отрывает. Потому что ей больно от этого. Она не может даже наступать на ноги», — говорит тетя Зилан Ханума Махмудова.
Название недуга происходит от греческого «ихтис» — «рыба». Кожа, высыхая, становится похожа на рыбью чешую. Ороговевший слой отпадает,
«Мы с ней проходим
«Особенно дети показывают. Они же не понимают, что это наружное у нее заболевание. Только кожа. Ну, тяжело, конечно. А что делать?», — задаётся вопросом мама Зилан Фатима Махмудова.
С мужем Фатима в разводе уже 4 года. На работу выйти не может — девочке нужен постоянный уход. В месяц только на мази уходит около 40 тысяч тенге. Сейчас Фатима вместе с дочерью приехала в Алматы на обследование. Таразские врачи обнаружили образования неизвестного происхождения. По словам медиков, увеличенные лимфоузлы могут служить сигналом, что ихтиоз прогрессирует.
Сейчас самое важное для Фатимы — найти специалиста, который пусть не излечит, но хотя бы подскажет, как улучшить состояние малышки. Местные врачи в этом помочь не могут.
«Заболевание редкое. Например, у нас на 40 тысяч населения, вот единственный ребёнок. Рекомендуют лечение в Израиле, например, да. Это курортные лечения. Это вот, соли Мёртвого моря», — поясняет заместитель главного врача поликлиники № 8 Тараза Гуляим Манибаева.
Детям с подобными заболеваниями помогают в Израиле. Но ихтиоз не входит в список болезней, на которые выделяется государственная квота. А у