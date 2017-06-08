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07:15 (мск), источник: Newtimes.kz

Девочка-рыба из Тараза вынуждена терпеть насмешки

Шестилетняя Зилан страдает редким генетическим заболеванием — ихтиозом. Всё ее тело покрыто мелкими чешуйками. Из-за них она терпит ежедневную боль и ежедневные насмешки. Лекарства от этой болезни нет. Но мама малышки надежды не теряет. Она хочет найти нужных врачей, которые помогут, передает КТК.

Источник: Newtimes.kz

Тело маленькой Зилан как будто покрыто мелкими чешуйками. При каждом прикосновении они осыпаются, обнажая раздраженную кожу. Кожа зудит и болит.

Шестилетняя девочка-рыба терпеливо переносит все процедуры. К этому она привыкла. Редкое заболевание ихтиоз у Зилан с рождения. Это значит, что минимум два раза в день её тело обрабатывают специальной мазью.

«Я, честно говоря, очень сильно за нее переживаю. Она может сидеть и бесконечно чесать все это. У нее иногда бывает, что пятки трескаются до крови. Она сидит, вот это вот так вот отрывает. Потому что ей больно от этого. Она не может даже наступать на ноги», — говорит тетя Зилан Ханума Махмудова.

Название недуга происходит от греческого «ихтис» — «рыба». Кожа, высыхая, становится похожа на рыбью чешую. Ороговевший слой отпадает, из-за чего на теле появляются открытые раны. Но больно девочке не только поэтому. И дети, и взрослые обижают её за то, что она не такая как все.

«Мы с ней проходим куда-то, да, люди, так смотря на нее, аж пугаются иногда. Иногда даже спрашивают: она, что, у вас, ошпаренная, что ли? Иногда вот так вот спрашивают», — говорит Ханума Махмудова.

«Особенно дети показывают. Они же не понимают, что это наружное у нее заболевание. Только кожа. Ну, тяжело, конечно. А что делать?», — задаётся вопросом мама Зилан Фатима Махмудова.

С мужем Фатима в разводе уже 4 года. На работу выйти не может — девочке нужен постоянный уход. В месяц только на мази уходит около 40 тысяч тенге. Сейчас Фатима вместе с дочерью приехала в Алматы на обследование. Таразские врачи обнаружили образования неизвестного происхождения. По словам медиков, увеличенные лимфоузлы могут служить сигналом, что ихтиоз прогрессирует.

Сейчас самое важное для Фатимы — найти специалиста, который пусть не излечит, но хотя бы подскажет, как улучшить состояние малышки. Местные врачи в этом помочь не могут.

«Заболевание редкое. Например, у нас на 40 тысяч населения, вот единственный ребёнок. Рекомендуют лечение в Израиле, например, да. Это курортные лечения. Это вот, соли Мёртвого моря», — поясняет заместитель главного врача поликлиники № 8 Тараза Гуляим Манибаева.

Детям с подобными заболеваниями помогают в Израиле. Но ихтиоз не входит в список болезней, на которые выделяется государственная квота. А у матери-одиночки денег на зарубежное лечение нет.

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