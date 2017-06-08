Полицейские Астаны выстроились в число 25
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На площади у монумента «Қазақ елі» столичные полицейские провели строевой смотр.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На площади у монумента «Қазақ елі» столичные полицейские провели строевой смотр.
До начала проведения смотра в честь 25-летия казахстанской полиции более 800 сотрудников выстроились в число 25, обозначив юбилейную дату полиции Казахстана, передает
Строевой смотр принял начальник ДВД
Строевой смотр проведен для определения степени готовности личного состава к обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан, своевременному предупреждению, пресечению преступлений и иных противоправных действий перед значимым событием для страны.
Столичный ДВД наработал богатый опыт по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении масштабных
Как отметил руководитель столичного ДВД
Сложившаяся в этот короткий период система и принципы подбора, обучения, воспитания кадров полиции заложили прочный фундамент для дальнейшего развития и укрепления органов внутренних дел страны.
На сегодняшний день