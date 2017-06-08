Полицейские Астаны выстроились в число 25

До начала проведения смотра в честь 25-летия казахстанской полиции более 800 сотрудников выстроились в число 25, обозначив юбилейную дату полиции Казахстана, передает пресс-служба ДВД Астаны.

Строевой смотр принял начальник ДВД генерал-майор полиции Амантай Аубакиров, где перед полицейскими поставил ряд задач в сфере обеспечения безопасности горожан и гостей столицы, профилактики преступлений и правонарушений, особенно в период проведения Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017».

Строевой смотр проведен для определения степени готовности личного состава к обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан, своевременному предупреждению, пресечению преступлений и иных противоправных действий перед значимым событием для страны.

Столичный ДВД наработал богатый опыт по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении масштабных общественно-политических, спортивно-культурных мероприятий республиканского и международного масштаба.

Как отметил руководитель столичного ДВД генерал-майор полиции Амантай Аубакиров, «за четверть века казахстанская полиция стала оплотом общественной безопасности и стабильности. Департамент внутренних дел Астаны имеет большой кадровый потенциал и современное материально-техническое оснащение.

Сложившаяся в этот короткий период система и принципы подбора, обучения, воспитания кадров полиции заложили прочный фундамент для дальнейшего развития и укрепления органов внутренних дел страны.