Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему «Генерал Ватутин» сбежал с Украины в РФ
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Кремль ответил на идею Кудрина сократить чиновников на треть
Елена Летучая восхитила поклонников своей «маленькой копией»
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Орбакайте рассказала правду о состоянии Пугачевой - СМИ
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Дана Борисова может навсегда остаться в Таиланде – СМИ
"Мама не хотела волновать": Орбакайте о Пугачевой
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
07:05 (мск), источник: Kazinform

Полицейские Астаны выстроились в число 25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На площади у монумента «Қазақ елі» столичные полицейские провели строевой смотр.

До начала проведения смотра в честь 25-летия казахстанской полиции более 800 сотрудников выстроились в число 25, обозначив юбилейную дату полиции Казахстана, передает пресс-служба ДВД Астаны.

Строевой смотр принял начальник ДВД генерал-майор полиции Амантай Аубакиров, где перед полицейскими поставил ряд задач в сфере обеспечения безопасности горожан и гостей столицы, профилактики преступлений и правонарушений, особенно в период проведения Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017».

Строевой смотр проведен для определения степени готовности личного состава к обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан, своевременному предупреждению, пресечению преступлений и иных противоправных действий перед значимым событием для страны.

Столичный ДВД наработал богатый опыт по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении масштабных общественно-политических, спортивно-культурных мероприятий республиканского и международного масштаба.

Как отметил руководитель столичного ДВД генерал-майор полиции Амантай Аубакиров, «за четверть века казахстанская полиция стала оплотом общественной безопасности и стабильности. Департамент внутренних дел Астаны имеет большой кадровый потенциал и современное материально-техническое оснащение.

Сложившаяся в этот короткий период система и принципы подбора, обучения, воспитания кадров полиции заложили прочный фундамент для дальнейшего развития и укрепления органов внутренних дел страны.

На сегодняшний день материально-техническая оснащенность столичного Департамента на высоком уровне. Cотрудники столичного гарнизона полиции имеют все возможности для борьбы с преступностью, защиты конституционных прав и свобод граждан, обеспечения должного правопорядка и общественной безопасности в городе".

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Оливер Стоун назвал причину создания фильма о Путине
Северная Корея запустила несколько противокорабельных ракет
Пропавший в Мьянме самолет с телами погибших нашли в море
Расследование скандала в Катаре подтвердило версию кибератаки
Постпред России допустил изменение курса ЕС в отношении Москвы
Ракета «Протон-М» со спутником США стартовала с Байконура
В Вашингтоне прошла панихида по убитому в США россиянину
Спорт
Кубок конфедераций: Акинфеев досчитает до ста 10 главных цифр о заявке сборной России на Кубок конфедераций
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Часть Второго кольца метро в Москве запустят осенью
Жильцы сносимых пятиэтажек не будут платить за капремонт
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь