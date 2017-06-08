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07:19 (мск), источник: Nur.kz

Стало известно, как Айдаркулов и Сейтмагамбет назвали сына

Родители выбрали одно из древнейших имен.

Источник: Nur.kz

Радостное событие произошло в семье Даурена Айдаркулова и Акботы Сейтмагамбет. Напомним, 1 июня бывшая солистка группы «КешYou» родила сына.

Даурен Айдаркулов забрал Акботу с родильного дома, как подобает всем счастливым отцам. Певицу встречали цветы, воздушные шары и специально нанятые актеры театра, которые устроили небольшой перформанс перед дверьми здания.

Поздравить Акботу собрались близкие родственники и ее лучшая подруга Анар Турмагамбетова. Что касается ее коллег по цеху, то бывшие коллеги из группы «КешYou» и другие исполнители в этот день предпочли заниматься своими делами.

Сейчас малыш и новоиспеченная мать находятся дома. Родители назвали малыша Ибрахим, что в переводе с арабского означает «посланник Всевышнего».

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