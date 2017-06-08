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07:03 (мск), источник: Интерфакс

Первая после годового перерыва ракета «Протон-М» со спутником США стартовала с Байконура

Запуск ракеты был перенесен на июнь с декабря.

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU — Ракета-носитель «Протон-М», спустя год после приостановки запусков ракет данного типа, стартовала с космодрома «Байконур» с американским спутником Echostar-21, передает в четверг корреспондент «Интерфакса».

Ракета-носитель стартовала в соответствии с графиком в 6:45 мск с площадки 81 космодрома «Байконур».

Запуск ракеты-носителя планировался на декабрь 2016 года, однако во время подготовки были обнаружены отклонения в работе двигателей. Сообщалось, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» из-за нерешенных технических проблем может быть перенесен на начало лета. Сначала запуск спутника связи Echostar-21 был перенесен на 29 мая, позднее источник на космодроме сообщал, что запуск может быть перенесен на июль.

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