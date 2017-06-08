Первая после годового перерыва ракета «Протон-М» со спутником США стартовала с Байконура

Запуск ракеты-носителя планировался на декабрь 2016 года, однако во время подготовки были обнаружены отклонения в работе двигателей. Сообщалось, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» из-за нерешенных технических проблем может быть перенесен на начало лета. Сначала запуск спутника связи Echostar-21 был перенесен на 29 мая, позднее источник на космодроме сообщал, что запуск может быть перенесен на июль.