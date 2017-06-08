Из-за концерта в честь Дня России улица Ильинка станет пешеходной 11 и 12 июня

11 июня с 11:00 до 23:00 и 12 июня с 08:00 до 23:00 перекроют улицу Ильинку от Биржевой до Красной площади. Это связано с проведением концерта, посвященного Дню России, сообщили в столичном транспортном комплексе.

Кроме того, из-за работ на инженерных сетях круглосуточно ограничено движение по одной полосе:

— до 30 июня — по Устьинской набережной у Большого Устьинского моста и Подгорской набережной в районе дома 1/15 по Котельнической набережной;.

— до 28 августа — по 1-й Прядильной улице от дома 9 до дома 14.

Круглосуточное ограничение движения по двум полосам введено:

— до 5 июля в связи с проведением работ — по Лубянскому проезду от пересечения с Лучниковом переулком до дома 9, строения 2 по Лубянскому проезду;.

— до 31 января 2018-го — по Рязанскому проспекту в районе дома 2, корпуса 2. Это связано со строительством объектов метрополитена.