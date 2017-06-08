Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Названа страна, не вернувшая России 1 миллиард долларов займа
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Орбакайте рассказала правду о состоянии Пугачевой - СМИ
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
«Прекрасная мишень»: эксперт о новейшем авианосце США
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
15Последствия урагана в Москве
08:59 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Из-за концерта в честь Дня России улица Ильинка станет пешеходной 11 и 12 июня

Кроме того, для проведения инженерных и строительных работ ограничено движение по Рязанскому проспекту, Устьинской и Подгорской набережным, а также по Лубянскому проезду и по 1-й Прядильной улице.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

11 июня с 11:00 до 23:00 и 12 июня с 08:00 до 23:00 перекроют улицу Ильинку от Биржевой до Красной площади. Это связано с проведением концерта, посвященного Дню России, сообщили в столичном транспортном комплексе.

Кроме того, из-за работ на инженерных сетях круглосуточно ограничено движение по одной полосе:

— до 30 июня — по Устьинской набережной у Большого Устьинского моста и Подгорской набережной в районе дома 1/15 по Котельнической набережной;.

— до 28 августа — по 1-й Прядильной улице от дома 9 до дома 14.

Круглосуточное ограничение движения по двум полосам введено:

— до 5 июля в связи с проведением работ — по Лубянскому проезду от пересечения с Лучниковом переулком до дома 9, строения 2 по Лубянскому проезду;.

— до 31 января 2018-го — по Рязанскому проспекту в районе дома 2, корпуса 2. Это связано со строительством объектов метрополитена.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Оливер Стоун назвал причину создания фильма о Путине
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв
Пропавший в Мьянме самолет с телами погибших нашли в море
Расследование скандала в Катаре подтвердило версию кибератаки
Постпред России допустил изменение курса ЕС в отношении Москвы
Ракета «Протон-М» со спутником США стартовала с Байконура
В Вашингтоне прошла панихида по убитому в США россиянину
Спорт
Кубок конфедераций: Акинфеев досчитает до ста 10 главных цифр о заявке сборной России на Кубок конфедераций
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
Конституционный суд защитит покупателей бесхозных квартир
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь