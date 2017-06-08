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08:13 (мск), источник: РИА Новости

В Пекине показали застывшего в янтаре птенца возрастом в 99 миллионов лет

ПЕКИН, 8 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Палеонтологи из США, Канады и Китая впервые представили широкой публике в Пекине застывшего в янтаре птенца возрастом в 99 миллионов лет, сообщает в четверг новостной портал Sina.

Представленный в Пекине образец (инклюз) был найден в северной части Мьянмы еще в 2016 году, однако на определение его точной датировки ученые потратили несколько месяцев.

«На этот раз мы нашли образец янтаря длиной 9 сантиметров, который полностью вместил голову, шейный отдел позвоночника, крылья и хвост древней птицы», — рассказал известный палеонтолог Национального исторического музея в Лос-Анджелесе (США) Луис Чиаппе.

По словам ученых, эта находка считается уникальной, потому что в отличие от останков, найденных в земле, у застывшего в янтаре 6-сантиметрового птенца сохранилась полноценная структура, и что еще важнее — кожный покров, оперение и даже ушные отверстия и веки, что дает ученым редкий шанс подробного изучения доисторических пернатых.

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