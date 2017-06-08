В Уфе появилась скульптура «Лебедь, рак и щука»

В Уфе во дворе жилого дома по улице Дагестанской установили скульптуру «Лебедь, рак и щука». В пресс-службе уфимской администрации рассказали, что деньги на памятник жильцы дома получили победив в проекте «Образцовый двор».

— В прошлом году во дворе стояла одинокая телега. Сперва мы хотели поставить к ней коня, но это слишком просто. Поэтому мы решили воссоздать во дворе сцену из басни Крылова. Да и сюжет вечный — нельзя ничего делать без согласования с остальными, — рассказал главный по дому Владимир Тертерян.