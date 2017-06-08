Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Прекрасная мишень»: эксперт о новейшем авианосце США
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
15Последствия урагана в Москве
08:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе появилась скульптура «Лебедь, рак и щука»

Знаменитая троица появилась в Демском районе столицы.

В Уфе во дворе жилого дома по улице Дагестанской установили скульптуру «Лебедь, рак и щука». В пресс-службе уфимской администрации рассказали, что деньги на памятник жильцы дома получили победив в проекте «Образцовый двор».

— В прошлом году во дворе стояла одинокая телега. Сперва мы хотели поставить к ней коня, но это слишком просто. Поэтому мы решили воссоздать во дворе сцену из басни Крылова. Да и сюжет вечный — нельзя ничего делать без согласования с остальными, — рассказал главный по дому Владимир Тертерян.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Будем дружить армиями: Что прописано в российско-китайской «дорожной карте»
Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Будем дружить армиями: Что прописано в российско-китайской «дорожной карте»
Оливер Стоун назвал причину создания фильма о Путине
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв
Пропавший в Мьянме самолет с телами погибших нашли в море
Расследование скандала в Катаре подтвердило версию кибератаки
Постпред России допустил изменение курса ЕС в отношении Москвы
Ракета «Протон-М» со спутником США стартовала с Байконура
В Вашингтоне прошла панихида по убитому в США россиянину
Спорт
Кубок конфедераций: Акинфеев досчитает до ста 10 главных цифр о заявке сборной России на Кубок конфедераций
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Часть Второго кольца метро в Москве запустят осенью
Жильцы сносимых пятиэтажек не будут платить за капремонт
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь