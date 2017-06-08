Пострадавшим от урагана уральцам вернули электричество
За компенсациями обратилось более 1,3 тысячи человек.
За компенсациями обратилось более 1,3 тысячи человек.
Свердловские энергетики закончили восстанавливать поврежденные субботним ураганом линии электропередач.
Как передает 8 июня корреспондент «АиФ-Урал», в областном МЧС заявляют о полном восстановлении электроснабжения, в том числе в самых пострадавших от стихии районах Среднего Урала — в Нижнем Тагиле, Староуткинске и Горноуральском округе.
При этом спасатели и коммунальщики продолжают ликвидировать остальные последствия — ремонтируют крыши жилых домов, больниц, школ и садиков. Часть сотрудников МЧС отправилась разбирать завалы во дворах домов, где живут люди, нуждающиеся в адресной помощи. На ликвидации занято более 1,5 тысяч человек. Отметим, на данный момент от уральцев поступило более 1,3 тысяч заявлений на компенсацию. Пока что в городах и поселках работают комиссии, которые оценивают реальный ущерб.
Напомним, гроза со шквалистым ветром обрушились на Свердловскую область в субботу. Без электричества остались десятки районов, сильнее всего пострадал Нижний Тагил. Там же зафиксирована гибель человека — екатеринбуржца, приехавшего к родственникам, придавило упавшим деревом. Глава региона Евгений Куйвашев заявил о выделении денег из резервного фонда на восстановление жилых домов.