Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
С 1 июля в РФ вырастет плата за услуги ЖКХ
Мошенники без ведома граждан переводят пенсионные сбережения
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
«Прекрасная мишень»: эксперт о новейшем авианосце США
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
15Последствия урагана в Москве
08:48 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Пострадавшим от урагана уральцам вернули электричество

За компенсациями обратилось более 1,3 тысячи человек.

Свердловские энергетики закончили восстанавливать поврежденные субботним ураганом линии электропередач.

Как передает 8 июня корреспондент «АиФ-Урал», в областном МЧС заявляют о полном восстановлении электроснабжения, в том числе в самых пострадавших от стихии районах Среднего Урала — в Нижнем Тагиле, Староуткинске и Горноуральском округе.

При этом спасатели и коммунальщики продолжают ликвидировать остальные последствия — ремонтируют крыши жилых домов, больниц, школ и садиков. Часть сотрудников МЧС отправилась разбирать завалы во дворах домов, где живут люди, нуждающиеся в адресной помощи. На ликвидации занято более 1,5 тысяч человек. Отметим, на данный момент от уральцев поступило более 1,3 тысяч заявлений на компенсацию. Пока что в городах и поселках работают комиссии, которые оценивают реальный ущерб.

Напомним, гроза со шквалистым ветром обрушились на Свердловскую область в субботу. Без электричества остались десятки районов, сильнее всего пострадал Нижний Тагил. Там же зафиксирована гибель человека — екатеринбуржца, приехавшего к родственникам, придавило упавшим деревом. Глава региона Евгений Куйвашев заявил о выделении денег из резервного фонда на восстановление жилых домов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
1,6 млн рублей лже-экстрасенсам. История школьной учительницы из Златоуста
Оливер Стоун назвал причину создания фильма о Путине
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв
Пропавший в Мьянме самолет с телами погибших нашли в море
Расследование скандала в Катаре подтвердило версию кибератаки
Постпред России допустил изменение курса ЕС в отношении Москвы
Ракета «Протон-М» со спутником США стартовала с Байконура
В Вашингтоне прошла панихида по убитому в США россиянину
Спорт
Кубок конфедераций: Акинфеев досчитает до ста 10 главных цифр о заявке сборной России на Кубок конфедераций
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Часть Второго кольца метро в Москве запустят осенью
Жильцы сносимых пятиэтажек не будут платить за капремонт
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь