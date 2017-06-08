Пострадавшим от урагана уральцам вернули электричество

Свердловские энергетики закончили восстанавливать поврежденные субботним ураганом линии электропередач.

Как передает 8 июня корреспондент «АиФ-Урал», в областном МЧС заявляют о полном восстановлении электроснабжения, в том числе в самых пострадавших от стихии районах Среднего Урала — в Нижнем Тагиле, Староуткинске и Горноуральском округе.

При этом спасатели и коммунальщики продолжают ликвидировать остальные последствия — ремонтируют крыши жилых домов, больниц, школ и садиков. Часть сотрудников МЧС отправилась разбирать завалы во дворах домов, где живут люди, нуждающиеся в адресной помощи. На ликвидации занято более 1,5 тысяч человек. Отметим, на данный момент от уральцев поступило более 1,3 тысяч заявлений на компенсацию. Пока что в городах и поселках работают комиссии, которые оценивают реальный ущерб.

Напомним, гроза со шквалистым ветром обрушились на Свердловскую область в субботу. Без электричества остались десятки районов, сильнее всего пострадал Нижний Тагил. Там же зафиксирована гибель человека — екатеринбуржца, приехавшего к родственникам, придавило упавшим деревом. Глава региона Евгений Куйвашев заявил о выделении денег из резервного фонда на восстановление жилых домов.