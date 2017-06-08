Дожди и грозы придут в Новосибирск на выходных, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекса, днем в четверг столбик термометра покажет +21°C, облачно с прояснениями.

В ночь на пятницу температура составит +14°C, днем +22°C, небольшой дождь.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +13°C, днем +18°C, небольшой дождь.

Ночью в воскресенье температура составит +12°C, днем +19°C, небольшой дождь.

По прогнозу Gismeteo, днем в четверг температура составит +19°C, небольшой дождь.

В ночь на пятницу температура составит +11°C, днем +17°C, небольшой дождь.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +13°C, днем +17°C, небольшой дождь.

Ночью в воскресенье температура составит +9°C, днем +17°C, небольшой дождь.