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08:55 (мск), источник: Uralpress.ru

Копейск возглавил рейтинг «убитых дорог» в Челябинской области

За последние две недели Копейск вырвался в лидеры среди городских округов Челябинской области в проекте «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Карта убитых дорог».

В региональном отделении «фронтовиков» уточняют, что копейчане жалуются на ямы, колейность и отсутствие асфальта на отдельных направлениях. Между тем, к ямочному ремонту городские дорожники даже не приступали.

Напомним, в Челябинской области, в рамках реализации проекта ОНФ работает интерактивная карта, куда любой житель области может занести участок дороги в плохом состоянии. Сейчас по Челябинской области выявлено 233 километра убитых дорог, а это 274 проблемных участка.

«Среди многих городских округов выделяется Копейск, люди активно заносят на интерактивную карту дороги, где даже невооруженным взгляд видно, что магистрали нуждаются в срочном ремонте, — утверждает координатор проекта в Челябинской области Алексей Бруй. — Поражает, что к ямочному ремонту дорожники здесь еще не приступали, хотя погода и температурный режим, позволяют проводить ремонт. Сейчас жители опасаются, что город так и останется без качественных дорог».

Челябинские «фронтовики» направили запрос в мэрию Копейска, а также в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с требованием обозначить сроки и планы ремонтных работ. Кроме этого, активисты намерены обратить внимание на ремонт гарантийных дорог, на которые в прошлом году было потрачено 17 миллионов рублей.

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