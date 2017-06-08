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08:45 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке планируют внедрить систему «умных светофоров»

Во Владивостоке планируют построить многоярусные парковки и внедрить систему «умных светофоров». Изучением схемы организации движения во Владивостоке займутся японские специалисты. Первые результаты работы будут представлены на Восточном экономическом форуме.

Нововведения обсудили в администрации города, где прошла рабочая встреча заместителя главы администрации Леонида Вильчинского с главным менеджером департамента бизнеса и маркетинга японской компании «Киосан Электрик» Факуда Кадзутоши. Также во встрече приняли участие заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Максим Акульшин, заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Пётр Карпов, заместитель директора международного департамента компании Oriental Electric Накаджима Кацзуо и другие участники.

В ходе рабочей встречи были обсуждены вопросы строительства многоярусных парковок, проект схемы организации дорожного движения и внедрение в приморской столице системы «умных светофоров», главная задача которой — снизить транспортную загруженность улиц города.

«Мы изучили японские технологии и заинтересованы во внедрении системы “умных светофоров” во Владивостоке, в частности, в центральной части города и на нескольких других участках улично-дорожной сети», — отметил заместитель главы администрации Владивостока Леонид Вильчинский.

В результате проведанной встречи создана рабочая группа и уже в июле текущего года японские специалисты приступят к изучению схемы организации движения во Владивостоке, подготовят предложения и технические решения по внедрению новых технологий на территории города Владивостока. Первые результаты совместной работы будут представлены на Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года.

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