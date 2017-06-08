В Японии перекрыли автотрассу из-за сбежавших из грузовика свиней

Как сообщают СМИ, оперативно направившие к месту происшествия вертолеты со съемочными группами, фургон, перевозивший 37 свиней, врезался в стоявший грузовик. От удара заграждение в кузове погнулось, и 19 свиней обрели долгожданную свободу.

Впрочем, они не смогли уйти на природу, так как скоростные автотрассы в Японии закрыты звукопонижающими бетонными стенами. Свиньи разбрелись по трассе, некоторые прилегли отдохнуть у обочины. Полиция перекрыла участок дороги и начала операцию по отлову беглянок. Для транспортировки «крупногабаритных» животных на место вызван подъемный кран.