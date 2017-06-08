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09:01 (мск), источник: РИА Новости

В Японии перекрыли автотрассу из-за сбежавших из грузовика свиней

ТОКИО, 8 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Полиция Японии перекрыла скоростную автомагистраль на отрезке 6 километров, чтобы не проезжавшие автомобили не испугали 19 свиней, которые сбежали из грузовика во время ДТП.

Как сообщают СМИ, оперативно направившие к месту происшествия вертолеты со съемочными группами, фургон, перевозивший 37 свиней, врезался в стоявший грузовик. От удара заграждение в кузове погнулось, и 19 свиней обрели долгожданную свободу.

Впрочем, они не смогли уйти на природу, так как скоростные автотрассы в Японии закрыты звукопонижающими бетонными стенами. Свиньи разбрелись по трассе, некоторые прилегли отдохнуть у обочины. Полиция перекрыла участок дороги и начала операцию по отлову беглянок. Для транспортировки «крупногабаритных» животных на место вызван подъемный кран.

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