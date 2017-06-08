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10:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму и Севастополе пьют крепкие напитки вдвое меньше москвичей

Правда, рейтинг Роспотребнадзора отражает лишь легальные розничные продажи.

На каждого жителя полуострова в год приходится от 3 до 5 литров крепкого алкоголя. Это меньше, чем в среднем по стране. Роспотребнадзор опубликовал рейтинг самых пьющих регионов.

Так, по официальным данным в нашей стране за последние пять лет продажа крепких алкогольных напитков уменьшилась на 40 процентов — с 10,9 литров на душу населения до 6,6.

— Больше всего водки и ликероводочных напитков покупают жители Магаданской области (14,1 л), Москвы (13,3 л), Республики Коми и Сахалина (13 л). Самые трезвые регионы, где алкоголь пользуется наименьшим спросом — Республика Ингушетия и Чеченская Республика (0,1 или 100 граммов на душу населения!), Кабардино-Балкарская Республика (0,5 л), Республика Северная Осетия — Алания (0,6 л), — таковы данные Роспотребнадзора.

Республика Крым и Севастополь в «середнячках» — 3−5 литров на душу.

Остается только уточнить, что рейтинг отражает лишь легальные розничные продажи. «Самопальное» спиртное остается за рамками учета.

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