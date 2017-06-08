Муниципальным служащим Волгограда урезали оплачиваемые отпуска

Как сообщили ВДТВ в пресс-службе областной думы, согласно депутатской инициативе, в Волгоградской области устанавливается единая продолжительность ежегодного основного отпуска муниципальных служащих — 30 календарных дней. Дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу сокращаются с 15 до 10 календарных дней. Одновременно вводится норма, по которой муниципальным служащим будет добавляться 3 календарных дня к отпуску за ненормированный рабочий день.

Отметим, что года назад — в июне 2016-го были изменены отпуска госслужащих, которые теперь отдыхают не 35 дней, как это было ранее, а 30. Также госслужащим сократили дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день, дифференцирован отпуск за стаж.