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10:26 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Муниципальным служащим Волгограда урезали оплачиваемые отпуска

На состоявшемся заседании комитета Волгоградской областной Думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий парламентарии поддержали законопроект об изменении сроков отпусков для муниципальных служащих.

Как сообщили ВДТВ в пресс-службе областной думы, согласно депутатской инициативе, в Волгоградской области устанавливается единая продолжительность ежегодного основного отпуска муниципальных служащих — 30 календарных дней. Дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу сокращаются с 15 до 10 календарных дней. Одновременно вводится норма, по которой муниципальным служащим будет добавляться 3 календарных дня к отпуску за ненормированный рабочий день.

Отметим, что года назад — в июне 2016-го были изменены отпуска госслужащих, которые теперь отдыхают не 35 дней, как это было ранее, а 30. Также госслужащим сократили дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день, дифференцирован отпуск за стаж.

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