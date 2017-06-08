Школьникам и студентам Башкирии расскажут, где они смогут подработать летом
Завтра с 16.00 до 18.00 пройдет «горячая линия», где Центр содействия занятости ответит на все вопросы молодежи, сообщает Администрация города.
Завтра с 16.00 до 18.00 пройдет «горячая линия», где Центр содействия занятости ответит на все вопросы молодежи, сообщает Администрация города.
Во время телефонной «горячей линии» школьники и студенты смогут узнать, где можно подработать в летнее время. Более того, им объяснят, как с умом тратить заработанные деньги. И помогут решить вопросы с профессиональной ориентацией.