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10:26 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владивостокский ФК «Луч-Энергия» остался без капитана

Алексей Ребко подписал контракт с московским «Араратом».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 июня, PrimaMedia.

Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» остался без капитана. Алексей Ребко решил покинуть команду и уже подписал трехлетний контракт с московским «Араратом», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальную страницу столичного клуба ВКонтакте.

«Я думаю, что будет приятно играть, плюс немаловажный факт, что это московская команда, а я сам столичный парень, так сказать. Тут дом, семья. Вообще, много положительных факторов сыграли роль», — прокомментировал Ребко свой переход газете «Р-Спорт».

Напомним, 31-летний полузащитник является воспитанником московского «Спартака». Также Алексей выступал за московское «Динамо», казанский «Рубин», ФК «Москву», «Амкар», «Томь» и владивостокскую «Луч-Энергию». На счету Ребко три матча за сборную России.

Владивостокский «Луч-Энергию» покинул и Михаил Попов. Он отметил, что ему не хотелось покидать этот город.

«Владивосток в моем сердце! Безумно рад знакомству с клубом и краем, надеюсь, еще вернусь. Огромное спасибо болельщикам за поддержку, за отношение к команде и ко мне лично», — сказал он.

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