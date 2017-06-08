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10:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Житель Владивостока недооценил прозорливость приставов

Во Владивостоке незадачливый должник лишился авто по собственной невнимательности, сообщает ИА «Дейта».

В отделе судебных приставов по Фрунзенскому району Владивостокского городского округа в отношении 27-летнего гражданина А. было возбуждено исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

В ходе выяснения имущественного положения должника было установлено, что в собственности гражданина А. имеется автомобиль марки Nissan Laurel 1984 года выпуска. Судебным приставом было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия с автотранспортом.

По словам владельца транспортного средства, машина находилась в плохом техническом состоянии и годилась только для продажи на запчасти. Однако в то время, пока автолюбитель находился в кабинете, судебные приставы обнаружили тот самый автомобиль, припаркованный возле здания отдела. При этом вместо старенькой иномарки, как утверждал ее владелец, взору судебных приставов предстала модернизированная машина в хорошем техническом состоянии с обновленным кузовом.

Транспортное средство было арестовано и увезено с помощью эвакуатора на специализированную стоянку для хранения арестованного имущества. Не ожидав такого поворота событий, должник признался, что этот автомобиль представляет для него большую ценность и очень ему дорог.

На следующий день гражданин А. погасил задолженность в полном объеме, сообщает ФССП по Приморью.

Михаил Грач.

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