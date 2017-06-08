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10:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Директор кемеровской фирмы пойдет под суд за долги по зарплате

Предприятие задолжало пяти работникам около 570 000 рублей.

44-летний директор ООО «Микро Финансовая Организация «Регион — Займ» предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, зарплату работникам задерживали либо вообще не выплачивали с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года. Трое работников фирмы в течение трех месяцев частично не получали зарплату, еще двоим вообще не платили. В итоге работники предприятия обратились в правоохранительные органы с заявлением.

В отношении директора были возбуждены уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы», ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». В рамках расследования было установлено, что работодатель имел реальную возможность выплачивать деньги, но тратил их на личные нужды. Сейчас уголовное дело передано в суд.

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