Директор кемеровской фирмы пойдет под суд за долги по зарплате
Предприятие задолжало пяти работникам около 570 000 рублей.
Предприятие задолжало пяти работникам около 570 000 рублей.
44-летний директор ООО «Микро Финансовая Организация «Регион — Займ» предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы.
Как сообщает
В отношении директора были возбуждены уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы», ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». В рамках расследования было установлено, что работодатель имел реальную возможность выплачивать деньги, но тратил их на личные нужды. Сейчас уголовное дело передано в суд.