Директор кемеровской фирмы пойдет под суд за долги по зарплате

44-летний директор ООО «Микро Финансовая Организация «Регион — Займ» предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, зарплату работникам задерживали либо вообще не выплачивали с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года. Трое работников фирмы в течение трех месяцев частично не получали зарплату, еще двоим вообще не платили. В итоге работники предприятия обратились в правоохранительные органы с заявлением.

В отношении директора были возбуждены уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы», ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». В рамках расследования было установлено, что работодатель имел реальную возможность выплачивать деньги, но тратил их на личные нужды. Сейчас уголовное дело передано в суд.