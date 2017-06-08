Американец снял на видео нападение на него акулы

В ролике видно, как Паркер высматривает рыбу внизу. В руке он держит групера (крупная морская рыба из семейства каменных окуней — ред.). Рядом с ним плавает его друг Джастин.

В какой-то момент в кадре появляется акула, которую Паркер замечает не сразу. Она плывет на него, затем нападает и кусает за ногу.

«Джастин, достань мой пистолет! Она оттяпала мне кусок ноги!», — кричит Паркер другу, выплыв на поверхность после атаки.