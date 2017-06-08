Американец снял на видео нападение на него акулы
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американец Паркер Симпсон запечатлел на видео момент нападения на него большой рифовой акулы во время подводной рыбалки во Флориде.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американец Паркер Симпсон запечатлел на видео момент нападения на него большой рифовой акулы во время подводной рыбалки во Флориде.
В ролике видно, как Паркер высматривает рыбу внизу. В руке он держит групера (крупная морская рыба из семейства каменных окуней — ред.). Рядом с ним плавает его друг Джастин.
В
«Джастин, достань мой пистолет! Она оттяпала мне кусок ноги!», — кричит Паркер другу, выплыв на поверхность после атаки.
По словам рыбака, акула, скорее всего, хотела отнять у него групера, но продолжила нападение даже после того, как он отпустил рыбу. После первой атаки хищник больше не возвращался.
В конце видео Паркер и Джастин выбираются на лодку. Позже друг героя видео отвез его в больницу, в которой он провел четыре часа. Паркер пояснил, что акула задела большеберцовую артерию,