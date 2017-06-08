Пересмотрены время и место появления человека разумного

Специалисты обнаружили на территории современного Марокко останки древнейшего из известных науке представителя Homo sapiens. Человек разумный обитал в северо-западной части Африки 300 тысяч лет назад.

Всего авторы исследовали 22 фрагмента черепов, челюстей, зуб, ног и рук пяти людей, среди которых был по крайней мере один ребенок.