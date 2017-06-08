Леонардо Ди Каприо убедил президента Мексики помочь морским свиньям

Согласно договору, Мексика полностью запретит использование так называемых жаберных сетей для промысла рыбы на севере Калифорнийского залива. Кроме того, фонды Ди Каприо и Слима окажут финансовую помощь регионам Мексики, которые пострадают от запрета, и оплатят развитие других методов рыбной ловли.

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Жаберные сети применяются для добычи морской рыбы тотоаба, считающейся деликатесом в Китае. Они являются главной причиной сокращения популяции калифорнийских морских свиней. На черном рынке за килограмм плавательных пузырей тотоабы платят тысячи долларов, поэтому прежние попытки ограничить использование этого метода рыбной ловли не возымели эффекта.

Калифорнийская морская свинья — редкое морское млекопитающее подотряда зубатых китов, напоминающее небольшого дельфина. Они водятся в северной части Калифорнийского залива. Численность вида колеблется от 100 до 300 особей и быстро сокращается.

Ди Каприо создал фонд по борьбе с загрязнением окружающей среды и глобальным потеплением в 1998 году. В 2014-м актера назначили посланником ООН по проблемам изменения климата.