В Чернобыле открыли первый хостел

Рассчитанный на 100 человек хостел «Полесье» открылся на улице Кирова в Чернобыле. В заведении оборудованы одноместные комнаты и помещения на двух постояльцев.

В номерах есть плазменные телевизоры, душ и туалет, а также бесплатный интернет. Тарифы на размещение не уточняются.