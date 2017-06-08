Жители 100 улиц Волгограда на два дня останутся без воды

В этой связи с 20:00 9 июня до 14:00 11 июня подача питьевой воды будет прекращена в дома, расположенные более чем на ста улицах в Ворошиловском районе Волгограда.

Список адресов:

— Авангардная, 30.

— Автозаводская, 2−48, 80.

— Автотранспортная, 1−45.

— Азизбекова, 2−76.

— Алмазная, 2−24.

— Паши Ангелиной, 1−119.

— Ардатовская, 16, 1/1, 1, 3, 5, 3а, 5а, 2/1, 2, 2а, 4а, 48−119.

— Ашхабадская, 14−22.

— Белоглинская, 64, 86−108.

— Боровского, 1−39.

— Бородина, 2−24.

— Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 13, 15, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 66, 68, 70, 72.

— Валдайская, 196−223.

— Веницианова, 1−47.

— Верещагина, 4−12.

— Вишневского, 1−19.

— Волынская, 18.

— Воркутинская, 3, 5, 7.

— Вяземская, 40−86.

— Гомельская, ГК «Магистраль».

— Грановитая, 2−64.

— Гродненская, 4−10, 51−93, 97−119.

— Гурзуфская, 57.

— Детская, 21−39.

— Дивногорская, 2−102.

— Диккенса, 1−57.

— Дубовская, 10, 14, 14а, 16, 16а, 61а-67а.

— Ейская, 2−26, 17−49.

— Елецкая, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 69−81, 131−169.

— Елисеева, 3, 5, 7, 9, 8, 10, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 39−45.

— Ельшанская, 104−120, 125−143.

— Заслонова, 2−44.

— Звездина, 18−74, 76−80.

— Иванова, 56−74.

— Ивановская, 2−38.

— Калачевская, 2−22, 42−64.

— Калиновская, 2−72.

— Кандалакшская, 2−10.

— Карело-Финская, 2−22.

— Карпинского, 2−50.

— Карповская, 2−16, 18−44.

— Карьерная, 195−199.

— Клубная, 12.

— Ковенская, 10−28.

— Комитетская, 5, 11, 30, 32, 34, 36а, 42, 44, 54/2, 54/3, 40, 72−80.

— Кончаловского, 1−9.

— Котлубанская, 80−124.

— Красногорская, 18.

— Кронштадская, 80−106.

— Кузнецкая, 8−12, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 65, 69, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81а, 87, 89, 91, 91/1, 91/2, 91/3, 91/5, 93а, 99, 101, 101а, 100−118, 136−174.

— Купавинская, 1−79.

-Куприна, 2−102.

— Ленинградская, 98−142, 134−180.

— Ленкоранская, 39−45.

— Липецкая, 1, 3, 3а, 5, 7, 10.

— Лобачевского, 2−22.

— Лугопольская, 24−60, 68−74.

— Макаренко, 2−16.

— Максимовский Разъезд, 256−313.

— Малычина, 2−58.

— Миргородская, 10−18.

— Моздокская, 3, 5, 7, 9, 64−72.

— Мончегорская, 2−16.

— Морфлотская, 2−78, 77.

— Моршанская, 34.

— Муцкевича, 1−55.

— Нарезенская, 1−17.

— Неждановой, 1а, 2.

— Нежинская, 1, 1а, 3, 5, 4, 6, 41−61, 5−55.

— Немировича-Данченко, 2−42.

— Нефтегорская, 34.

— Новоузенская, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10а, 58−69.

— Огородная, 2−38.

— Оленегорская, 18.

— Острогожская, 2−14.

— Павловская, 8−30.

— Палладина, 2−56.

— Пинская, 2−66.

— Плещеева, 1−31.

— Поворинская, 1−59.

— Подъемная, 24.

— Поселок Кирпичного завода № 2,1−15.

— Просвещения, 2−48.

— Радомская, 2−4,20, 53−71, 76−90.

— Расковой, 10−30.

— Рогачевская, 1−23.

— Ростовская, 9, 11, 13, 15, 15/1.

— Рублева, 1−49.

— Саврасова, 4−20.

— Садовского, 2−38.

-Саранская, 66−172.

— Сафонова, 2−44.

— Семенова-Тян-Шанского, 1.

— Скрябина, 2−24.

— Славгородская, 20.

— СНТ «Просвещение»,

— Соликамская, 2а-20.

— Спокойная, 2−28.

— Татищевская, 1−101.

— Темрюкская, 1−23.

— Тирольская, 2−82.

— Ужгородская, 73.

— Уржумская, 10−44.

— Феодосийская, 5.

— Филиппова Саши, 1, 3, 3а, 27−57.

— Чарджуйская, 46−88, 86−180.

— Чембарская, 1−57/2.

— Череповецкая, 1, 1а, 11, 16−138.

— Чигиринская, 2, 4−36, 70−86.

— Чигорина, 2−24.

— Чинаковская, 50.

— Чинарская, 206−254.

— Чистяковская, 15−33.

— Читинская, 78−84.

— Чонгарская, 20−42.

— Чугуевская, 4−26.

— Яблочная, 2−50.

ООО «Концессии водоснабжения» приносит извинения горожанам за временные неудобства.