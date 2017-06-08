Жители 100 улиц Волгограда на два дня останутся без воды
Компания «Концессии водоснабжения» завершает модернизацию насосной станции «Елабужская», сообщает ВДТВ.
Компания «Концессии водоснабжения» завершает модернизацию насосной станции «Елабужская», сообщает ВДТВ.
В этой связи с 20:00 9 июня до 14:00 11 июня подача питьевой воды будет прекращена в дома, расположенные более чем на ста улицах в Ворошиловском районе Волгограда.
Список адресов:
— Авангардная, 30.
— Автозаводская, 2−48, 80.
— Автотранспортная, 1−45.
— Азизбекова, 2−76.
— Алмазная, 2−24.
— Паши Ангелиной, 1−119.
— Ардатовская, 16, 1/1, 1, 3, 5, 3а, 5а, 2/1, 2, 2а, 4а, 48−119.
— Ашхабадская, 14−22.
— Белоглинская, 64, 86−108.
— Боровского, 1−39.
— Бородина, 2−24.
— Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 13, 15, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 66, 68, 70, 72.
— Валдайская, 196−223.
— Веницианова, 1−47.
— Верещагина, 4−12.
— Вишневского, 1−19.
— Волынская, 18.
— Воркутинская, 3, 5, 7.
— Вяземская, 40−86.
— Гомельская, ГК «Магистраль».
— Грановитая, 2−64.
— Гродненская, 4−10, 51−93, 97−119.
— Гурзуфская, 57.
— Детская, 21−39.
— Дивногорская, 2−102.
— Диккенса, 1−57.
— Дубовская, 10, 14, 14а, 16, 16а, 61а-67а.
— Ейская, 2−26, 17−49.
— Елецкая, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 69−81, 131−169.
— Елисеева, 3, 5, 7, 9, 8, 10, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 39−45.
— Ельшанская, 104−120, 125−143.
— Заслонова, 2−44.
— Звездина, 18−74, 76−80.
— Иванова, 56−74.
— Ивановская, 2−38.
— Калачевская, 2−22, 42−64.
— Калиновская, 2−72.
— Кандалакшская, 2−10.
—
— Карпинского, 2−50.
— Карповская, 2−16, 18−44.
— Карьерная, 195−199.
— Клубная, 12.
— Ковенская, 10−28.
— Комитетская, 5, 11, 30, 32, 34, 36а, 42, 44, 54/2, 54/3, 40, 72−80.
— Кончаловского, 1−9.
— Котлубанская, 80−124.
— Красногорская, 18.
— Кронштадская, 80−106.
— Кузнецкая, 8−12, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 65, 69, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81а, 87, 89, 91, 91/1, 91/2, 91/3, 91/5, 93а, 99, 101, 101а, 100−118, 136−174.
— Купавинская, 1−79.
-Куприна, 2−102.
— Ленинградская, 98−142, 134−180.
— Ленкоранская, 39−45.
— Липецкая, 1, 3, 3а, 5, 7, 10.
— Лобачевского, 2−22.
— Лугопольская, 24−60, 68−74.
— Макаренко, 2−16.
— Максимовский Разъезд, 256−313.
— Малычина, 2−58.
— Миргородская, 10−18.
— Моздокская, 3, 5, 7, 9, 64−72.
— Мончегорская, 2−16.
— Морфлотская, 2−78, 77.
— Моршанская, 34.
— Муцкевича, 1−55.
— Нарезенская, 1−17.
— Неждановой, 1а, 2.
— Нежинская, 1, 1а, 3, 5, 4, 6, 41−61, 5−55.
—
— Нефтегорская, 34.
— Новоузенская, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10а, 58−69.
— Огородная, 2−38.
— Оленегорская, 18.
— Острогожская, 2−14.
— Павловская, 8−30.
— Палладина, 2−56.
— Пинская, 2−66.
— Плещеева, 1−31.
— Поворинская, 1−59.
— Подъемная, 24.
— Поселок Кирпичного завода № 2,1−15.
— Просвещения, 2−48.
— Радомская, 2−4,20, 53−71, 76−90.
— Расковой, 10−30.
— Рогачевская, 1−23.
— Ростовская, 9, 11, 13, 15, 15/1.
— Рублева, 1−49.
— Саврасова, 4−20.
— Садовского, 2−38.
-Саранская, 66−172.
— Сафонова, 2−44.
—
— Скрябина, 2−24.
— Славгородская, 20.
— СНТ «Просвещение»,
— Соликамская, 2а-20.
— Спокойная, 2−28.
— Татищевская, 1−101.
— Темрюкская, 1−23.
— Тирольская, 2−82.
— Ужгородская, 73.
— Уржумская, 10−44.
— Феодосийская, 5.
— Филиппова Саши, 1, 3, 3а, 27−57.
— Чарджуйская, 46−88, 86−180.
— Чембарская, 1−57/2.
— Череповецкая, 1, 1а, 11, 16−138.
— Чигиринская, 2, 4−36, 70−86.
— Чигорина, 2−24.
— Чинаковская, 50.
— Чинарская, 206−254.
— Чистяковская, 15−33.
— Читинская, 78−84.
— Чонгарская, 20−42.
— Чугуевская, 4−26.
— Яблочная, 2−50.
ООО «Концессии водоснабжения» приносит извинения горожанам за временные неудобства.