В Уфе появилась скульптура лыжника
УФА, 8 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В уфимской лесопарковой зоне «Баланово» установили скульптуру лыжника. Её появление приурочено к 130-летию со дня основания железнодорожного разъезда Дёма.
УФА, 8 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В уфимской лесопарковой зоне «Баланово» установили скульптуру лыжника. Её появление приурочено к 130-летию со дня основания железнодорожного разъезда Дёма.
Реального прототипа у композиции нет, она посвящена всем
«Думаю, что лыжники заслуживают памятника. Месторасположение скульптуры обусловлено тем, что зимой здесь проходит множество лыжных соревнований различного уровня. Ежедневно покататься на лыжах сюда приходят десятки дёмцев всех возрастов», — отметил председатель районного комитета по физической культуре и спорту Егор Сорокин.
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