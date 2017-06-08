В Уфе появилась скульптура лыжника

Реального прототипа у композиции нет, она посвящена всем спортсменам-профессионалам и любителям лыжного вида спорта. Автором работы является Герман Пеньков, сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Дёмского района.

«Думаю, что лыжники заслуживают памятника. Месторасположение скульптуры обусловлено тем, что зимой здесь проходит множество лыжных соревнований различного уровня. Ежедневно покататься на лыжах сюда приходят десятки дёмцев всех возрастов», — отметил председатель районного комитета по физической культуре и спорту Егор Сорокин.