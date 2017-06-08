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11:47 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе появилась скульптура лыжника

УФА, 8 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В уфимской лесопарковой зоне «Баланово» установили скульптуру лыжника. Её появление приурочено к 130-летию со дня основания железнодорожного разъезда Дёма.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Реального прототипа у композиции нет, она посвящена всем спортсменам-профессионалам и любителям лыжного вида спорта. Автором работы является Герман Пеньков, сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Дёмского района.

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«Думаю, что лыжники заслуживают памятника. Месторасположение скульптуры обусловлено тем, что зимой здесь проходит множество лыжных соревнований различного уровня. Ежедневно покататься на лыжах сюда приходят десятки дёмцев всех возрастов», — отметил председатель районного комитета по физической культуре и спорту Егор Сорокин.

Как сообщало агентство «Башинформ», во дворе дома № 21 по улице Дагестанской в Дёме появились персонажи из басни Ивана Крылова «Лебедь, рак и щука». Новый арт-объект установлен благодаря участию местных жителей в общегородском конкурсе «Образцовый дом, двор, подъезд».

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