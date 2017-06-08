5 сотрудников Янтарного комбината задержаны за хищение
За два дня, 6 и 7 июня, на Калининградском янтарном комбинате задержано 5 сотрудников за хищение янтаря с предприятия.
За два дня, 6 и 7 июня, на Калининградском янтарном комбинате задержано 5 сотрудников за хищение янтаря с предприятия.
Трое сотрудников были задержаны при выезде из карьера при осмотре автотранспорта службой безопасности. Еще две сотрудницы были пойманы с янтарем, который они пытались вынести с участка сортировки. По данным фактам ведется следствие.
Это первые случаи хищений янтаря сотрудниками комбината за последние полтора года.
Проблема выноса янтаря с территории комбината в основном касается нелегальных проникновений в карьер, где ведется добыча. С 2013 года настоящее время было задержано более 2 тысяч человек, незаконно проникших на территорию режимных зон предприятия, возбуждено 52 уголовных дела, три из них в текущем году.